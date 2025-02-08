兩樣情！台新金元月賺近16億元 新光金轉虧18億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-08 18:12

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台新金與新光金今 (8) 日同步公告 2025 年 1 月自結獲利，但表現兩樣情，台新金 (2887-TW) 元月稅後純益 15.9 億元，每股稅後純益 (EPS)0.11 元。不過，新光金 (2888-TW) 單月再度由盈轉虧，稅後虧損 18.68 億元，每股稅後虧損 0.11 元，主要受到子公司新光人壽拖累。

台新金子公司台新銀行 1 月稅後純益 16 億元，核心業務獲利動能強健，惟投資收益受金融市場波動影響，因此，整體損益較去年同期衰退。資產品質維持穩健，截至 1 月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為 996.89%。

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台新證券 1 月稅後純益 1.5 億元，較上月下滑，主因 1 月營業天數較上月減少，使得公司經紀手續費收入下降；1 月稅後純益較去年同期上升，主因證券市場指數上漲，使得公司營業證券評價利益增加。

台新人壽 1 月稅後純益 0.8 億元，主因股票資本利得影響；而較去年同期減少，主因股票資本利得減少，以及今年台幣升值而去年同期則為貶值，致有兌換損失。

新光金子公司方面，新光人壽去年 12 月好不容易擺脫虧損，但 2025 開年出師不利，1 月再度出現虧損，單月稅後虧 25.77 億元，較去年同期的 -30.84 億元收斂。