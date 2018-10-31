川普擬廢出生公民權 料將撼動美國經濟

《彭博社》報導，美國總統川普週二 (30 日) 擬簽行政命令廢「出生公民權」，將可能對美國人口與經濟造成巨大且難以量化的影響。

川普週二接受媒體採訪表示，他計劃簽署一項行政命令，取消非美國公民和非經授權移民在美所生的小孩的公民權。

根據目前美國憲法第 14 條修正案，任何在美國出生的兒童生來就是美國公民，不需考慮其父母的國籍。如果川普成功執行這項計畫，那麼可能將使大批人口在美國生活和工作變得更加不易。

廢「出生公民權」將會抑制美國人口增長，並可能最終影響美國的經濟實力。

由於非美國公民和非經授權移民在美國生子的人口無法估計。皮尤研究中心調查預估，預計到 2050 年，移民及其子女將占美國勞動年齡人口增長的 93%。很難猜出川普這項做法將會在多大程度上抑制未來勞動人口，但顯而易見的是，影響可能很大。

皮尤研究中心預估這些非美國籍的父母，在 2014 年約帶來 27.5 萬名美國新生兒，佔該年所有新生兒的 7%。若美國出生的無證新移民和居民簽證持有人的子女未獲得自動公民身份，那麼這些小孩就很難在成年後在美國生活和工作。

報導指出，該這些二代移民失去法律地位首要衝擊的可能是美國經濟。

喬治華盛頓大學教授 Jay Shambaugh 表示：「當人們具有合法身份時，生產力實際上會更高，因為將更有可能為匹配的工作強化自身條件，如果讓人們更難在美國生活 (尤其是對高技術移民者來說)，那麼美國社會將會減少創新、生產和經濟成長。」

如果這一政策的變化首當其衝地阻止移民或刺激移民子女離開該國，那麼這項政策可能會對潛在的美國國內生產毛額 (GDP) 產生影響。這是因為經濟成長依賴於兩個主要組成部分：人口增長與生產力。