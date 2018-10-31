蘋果第二場秋季發表會來了！一文揭密新版 iPad Pro、MacBook Air、Mac mini

蘋果 (AAPL-US) 週二 (30 日) 台北時間下午 10 點，於紐約布魯克林舉行第二場秋季發表會正式開始，蘋果首先推出最新 iPad Pro 和 Mac 電腦等新款商品，果迷引頸期盼這些人氣商品提供了哪些更新？

史上最大改版新 iPad Pro 現身

新版 iPad Pro 除去了 Home 鍵和指紋辨識功能，搭載 Face ID 臉部辨識技術，支援直向和橫向解鎖，一如先前網路傳言的消息，承襲 iPhone X 產品線風格，但果迷可以放心，與 iPhone X 產品不同的是，並未加入瀏海設計。

iPad Pro 承襲 iPhone X 風格。(圖：AFP)

新 iPad Pro 平板具窄邊框且圓邊角的設計的 LCD 螢幕，尺寸大小配有 11 吋和 12.9 吋。

平板電腦採用 A12X Bionic 處理器，比蘋果高階手機 iPhone XS 和 XS Max 智慧型手機更加強大，具有最大 1TB 的儲存容量，並將蘋果傳統型 Lightning 轉換成可充電與傳輸資料的 USB-C 連接埠。

新 iPad Pro 配有第二代更新 Apple Pencil ，也是本次發表會的亮點之一，Apple Pencil 磁吸功能可放置在平板側邊進行無線充電。

新版 MacBook Air 更輕、更薄、更強但價格更實惠！

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 發布時盛讚：「 MacBook Air 是史上最受歡迎的筆電」。

新版 MacBook Air 。(圖：AFP)

這款人氣商品更新版 MacBook Air 搭載 Retina 螢幕重生！與過去不同的是，新款 MacBook Air 搭載第八代 Intel Core i5 處理器，配備窄邊框和 13.3 吋 Retina 顯示螢幕，增加了 Touch ID 功能，允許客戶掃描指紋解鎖設備，支援基於觸控功能的 Apple Pay。

新版 MacBook Air 改進了鍵盤和觸控式軌跡板，透過鍵盤內裝載自家 T2 晶片，支援「Hey Siri」功能，升級麥克風和喇叭，提供更完美的聲覺效果。

蘋果表示：「新款 MacBook Air 可提供高達 16GB 的儲存容量，是其前代產品的兩倍。」而電池續航力與先前版本沒有太大差異。

蘋果公司已將新款 MacBook Air 變得更輕達 2.75 磅 (1.25 公斤)，由於窄邊框導致平面面積減少了 17%。

特別的是，每款新款 MacBook Air 均採用鋁合金製造，配色有三種：灰、銀、粉。

新款 MacBook Air 功能升級價格卻更實惠，售價為 1199 美元，比一般 MacBook 電腦便宜約 100 美元，將於美東時間星期二 (30 日) 開放預售，並於 11 月 7 日正式發貨。

新版 Mac mini 容量加大、效能高 5 倍！

果迷望穿秋水，一等等了 4 年，終於盼到蘋果推出新版的 Mac mini。新版 Mac mini 採用 Intel Core i7 最新四核心版本，還加入六核心版本供果迷選購，並加入了自家 T2 晶片。

新版 Mac mini。 (圖：AFP)

值得一提的是，新版 Mac mini 搭備高達 64GB 的儲存容量，比先前版本 32GB 還高，其工作速度比其前代產品快 5 倍。和新版 MacBook Air 一樣，機身由鋁合金製成。

新版 Mac mini 售價為 799 美元起，美東時間星期二 (30 日) 開放預售，並於 11 月 7 日正式發貨。