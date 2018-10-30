〈美期中選舉〉期中選舉牽動貿易戰 美、中領導人各自有何盤算？

在中美貿易戰的背景下，今 (2018) 年美國 11 月的國會中期選舉格外受注目，更可能牽動貿易戰的下一步走向。最受關注的兩大焦點，一是美國總統川普領軍的共和黨這次能否獲勝？或是民主黨勝選後對後續中美關係走向的影響？二是這場貿易戰中最受矚目的「關稅」籌碼，將如何對中國繼續出招？

貿易戰為手段 逼各國重談貿易協議

從川普兩年前上任後以來，不難看出川普以貿易戰做武器，和各國展開貿易協議的重新談判，其中韓國、墨西哥、加拿大等紛紛已簽署貿易修正協議。至於最受矚目的中國，儘管今年 5 月雙方一度達成暫停貿易戰共識，將「採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差」，但隨後卻被川普推翻，雙方信任逐漸降至冰點。

如今川普的作法，就是利用美國民眾對中國的敵意為籌碼，向民眾爭取選票。目前美國國會中，參議院與眾議院兩院皆由共和黨主導，民調顯示，民主黨很有機會重新奪回眾議院控制權，屆時川普的施政勢必會遇到阻礙，民主黨很可能不會批准川普力推的提案，代表川普接下來不論在貿易戰，或是基礎建設等其他法案的推行可能都得跟著調整。

民主黨勝選 中國就能鬆一口氣？

這也是為何目前中國以不變應萬變，就是要拖到期中選舉過後再來看風向，對外不僅在 8 月底雙方財政部副部長談判時，中方就曾一度提出，希望後續等到期中選舉後再來談判；就連對內也傳出，中國十九屆四中全會預計要在 11 月 6 日美國期中選舉結束後才召開。

中國的企圖不難理解，目前打的最佳算盤，就是希望民主黨可以拿下國會參眾兩院其中之一，甚至全拿，進而制衡川普和共和黨的貿易政策。

但真會如此嗎？就算民主黨勝選，川普的政策必須要和民主黨有所妥協，才可能被放行。

但目前美國共和黨與民主黨的人士都認為，美國貿易代表辦公室先前提出要求中國改進四大不公平貿易行為，包括「中國行之有年的不公平貿易行為」、「損害美國的創新和工作」、「反制中國的不公平貿易行為」，以及「保護美國的創新和創造力」，的確是中國必須要調整的地方。

趁著川普這回發起貿易戰，美國如今的確到了該調整對中國政策的時機，如果民主黨勝選，川普的貿易戰打法的確很可能會調整，不像過往一樣激進。

但以美國人的心態來說，絕不可能白白放棄靠貿易戰這項「手段」，讓中國繼續像以前一樣繼續佔美國便宜，一再採取傾銷、強制技術轉讓等損害公平和互惠貿易措施，讓美國企業無法得到公平競爭環境，而背後更重要的企圖，更是要趁機抑制中國霸權崛起，維持美國長久以來的優勢。

因此，期中選舉結束後，就算民主黨勝出，也只是讓美國重新檢視對中國政策與貿易戰打法的逗點，而不可能就此畫上句點。

再推關稅制衡中國 美國手中還有多少籌碼？

再來看關稅的部分，今年 7 月 6 日，美國對中國第一輪 340 億美元商品徵稅正式生效，第二輪對 160 億美元中國商品加稅則在 8 月 21 日生效。第三輪的 2000 億美元中國產品關稅，則是先課徵 10% 的產品稅率，一來讓川普有政績可以拉抬期中選舉，二來實質影響不至於觸怒選民，等到明 (2019) 年全面拉高到 25%。

當中，最令中國擔心的，也就是川普近期持續揚言，會再向 2670 億元中國產品徵稅，屆時很可能對中國經濟造成重大創傷。若中國輸美的 5170 億美元商品全部被加徵 25% 關稅，根據分析預估，對中國 GDP 的損害可能會在 0.5% 到 1% 之間。

值得注意的是，若本就對川普關稅政策大感不滿的民主黨若拿下國會，很有可能擋下川普的關稅政策，尤其下一輪的 2670 億美元關稅牽涉到大型供應鏈，很有可能對中國的供應鏈造成嚴重影響，進而影響到他國供應鏈與全球經濟。

不過，美國也並非毫髮無傷，一旦關稅上揚，很可能導致終端產品通膨，不僅全球經濟會受影響，屆時美國的物價也勢必上漲，遭川普目前持續炮轟的聯準會可能必須被迫加快升息，對川普目前引以為傲的美國經濟榮景也會造成衝擊。