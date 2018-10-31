美股近來重挫 S&P 500即將打破一項近50年的記錄

10 月的跌勢，無情摧殘著美國這波年代久遠的多頭市場。一項不光采的記錄，說明了股市氣氛淪落的有多寒酸。

10 月最後二個交易日，若 S&P 500 有一天收低，將是本月第 17 天下跌，創 1970 年 4 月以來下跌天數最多的月份。

S&P 500 與道瓊指數近來的跌勢，已接近回檔修正區，亦即自近來高點下跌至少 10%。利空包括擔憂全球經濟成長減緩，聯準會 (Fed) 升息對美國經濟的衝擊等。

儘管美國經濟展現出了生命力，然而在升息與貿易戰等擔憂因素下，美國股市近來却連連下跌，S&P 500 的下跌天數甚至即將寫下新頁。

股市的這波跌勢，清除了道瓊與 S&P 500 今年以來的漲幅，也製造了大量的不確定性，還留下了多項不良記錄：

1. 道瓊於 10 月下跌了 7.6%，創 2010 年 5 月以來最大單月跌幅。

2. S&P 500 本月大跌 9.4%，創 2009 年 2 月以來最大單月跌幅。

3. Nasdaq 本月狂跌了 12.4%，創 2008 年 10 月以來最大單月跌幅。

4. 小型股指數 Russell 2000 本月跌幅達 12.9%，創 2008 年以來最糟糕的一個月。