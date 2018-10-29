慘淡的10月跌勢 美國股市再度遭遇魔咒

幾週前，道瓊工業平均指數正大展宏圖，似乎準備一舉突破 27000 點心理大關。

然而，一股旋風跌勢却遽然襲向金融市場，股市動能瞬間消失。上週三，道瓊大跌逾 600 點，Nasdaq 自 2 月 11 日以來，首度跌落至修正區，亦即自近來高點下跌至少 10%。至上週五收盤為止，道瓊自 10 月 3 日高點大跌了約 2140 點，或 8%。

道瓊與 S&P 500 雙雙清除了過去十個月的辛苦漲幅，讓 2018 年又轉為跌勢。今年以來，S&P 500 下跌 0.6%，道瓊走低 0.1%。

到底發生了什麼事？

2017 年，股市一往無前的漲勢，讓投資人志得意滿。漲勢中，未見大幅回檔，一路獲利豐厚，因而失去了戒心。

分析師說，那些日子是統計上的異數，最終也難逃定數。10 月本就是季節性波動的月份，如今終於發出了明確的訊號，那段平靜無波的漲勢已告結束。

10 月以來，S&P 500 有 15 個交易日呈現下跌走勢，創 2008 年 10 月以來，下跌天數最多的一個月。若再下跌一天，則將創下自 1970 年 4 月以來，下跌天數最多的一個月。

上週三，美國股市的跌勢動能大增，少見有買盤進場支撑。十月的賣壓更讓金融市場跌破了幾檔支撑，未來恐進一步走低。

獨立顧問聯盟分析師查克萊利 (Chris Zaccarelli) 說：「股市的賣壓已難以抑遏，還引出了進一步賣壓，但目前為止，尚未見斷頭時刻到來，投資人因而更加謹慎。」

所謂斷頭係指樂觀的投資人終於不敵恐懼，紛紛賣出持股，股市持續下跌。今年稍早與去年，投資人趁下跌時買進，支撑了股市上揚。現在，自十月初跌勢加速後，趁跌勢買進的策略已告消退，投資人已更加戒慎恐懼。