騰訊(00700-HK)ADR穩守250元關 油股升跌不一

美股三大指數均以近全日最高位收市。在美ADR交易的港股普遍向好，港股ADR指數收報24675點，升89點。

騰訊控股(00700-HK)昨日在香港收市跌3%，股價在ADR交易時段反彈。騰訊ADR收報253.73元，較港收市升1.53元。不過，由於官方持續收緊遊戲監管，令騰訊的遊戲業務前景變得極不明朗。此外，將於於11月中公布第三季業績的騰訊控股，分析指走城仍波動。野村中國互聯網研究主管史家龍昨發表報告，預期騰訊第三季收入有機會較預期理想，但盈利很可能遜預期。10月以來，騰訊股價跑輸大市，至周二已累跌22%。

匯豐控股(00500-HK)ADR收報63.8元，較港收市升0.65元；港交所(00388-HK)ADR收報205.73元，較港收市升1.13元；友邦(01299-HK)ADR收報58.34元，較港收市升0.09元。

工商銀行(01398-HK)公布第三季純利791.85億元人民幣，按年增長5.6%。工行ADR收報5.32元，較港收市升0.04元。建行(00939-HK)ADR收報6.2元，較港收市無升跌。

中人壽(02628-HK)ADR收報15.64元，較港收市升0.14元。

中石油(00857-HK)第3季盈利210.4億元人民幣，按年大升3.5倍，預計全年盈利按年大幅增長，中石油ADR收報5.76元，較港收市升0.21元；中石化(00386-HK)第三季盈利183.8億元人民幣，按年升62.9%，ADR收報6.42元，較港收市跌0.12元；中海油(00883-HK)ADR收報13.52元，較港收市跌4仙。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.75元，較港收市升0.35元；聯通(00762-HK)ADR收報8.18元，較港收市升0.01元。