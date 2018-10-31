摩根大通調升評級 Nvidia 股價終止連二黑大漲近 7%

摩根大通週二 (30 日) 將 Nvidia 股票的評級從「中立 (neutral)」改為「加碼 (overweight)」，主因是 Nvidia 在長期市場機會多。

受到升評激勵，Nvidia (NVDA-US) 週二帶動晶片股開高走高，截稿前已大漲近 7%，終結連續兩個交易日走跌的困境。

Nvidia 股價走勢圖。(圖：Investing.com)

摩根大通分析師 Harlan Sur 在週二的研究報告中寫道：「我們相信 Nvidia 的高效能運算 (HPC)、專業設計與視覺化解決方案和資料中心動能依然強勁，因為新的運算工作負載加速器 (AI 人工智慧、深度學習、分析等) 滲透率仍然穩固。」

由於中美貿易戰影響，市場恐收到波及，使得半導體訂單趨緩；晶片大廠積極擴廠、挖礦熱退燒，導致晶片供過於求，更在削價競爭影響下獲利堪憂。德州儀器 (TI)、意法半導體 (STMicro) 紛紛看淡晶片景氣。

受到這些因素影響，投資者越來越擔心晶片業的基本面，近一個月來 Nvidia (NVDA-US) 股價下跌近 34%，而追蹤晶片股的 iShares PHLX SOX 半導體指數基金 (SOXX) 下跌了 16.5%。

然而，摩根大通看好後市，估計至 2022 年，人工智慧晶片市場將以每年 59% 的速度增長至 330 億美元。

Harlan Sur 寫道：「我們認為 Nvidia 是行業領先者，期望 Nvidia 在更大的人工智慧終端推論市場中獲得有意義的市占，亦看好 Nvidia 在自動駕駛和 PC 遊戲市場的領導地位。」

Nvidia 將於 11 月 15 日公布第三季財報業績。Sur 將 Nvidia 今年會計年度的每股純益預估從 8.02 美元下調至 7.69 美元，並將 2020 年的每股純益預估從 9.10 美元下調至 8.64 美元。

Sur 提到：「考量到遊戲顯示卡 GPU 需求環境較疲軟，我們正在調降近期的獲利估值，但 Nvidia 未來 12-18 個月將持續看到 10 美元以上的年化獲利能力。」

Sur 將 2019 年 12 月的目標價格從 265 美元下調至 255 美元，儘管這個數字仍然比週一 (29 日) 收盤價高出 37%。