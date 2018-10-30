美股開盤漲跌互見 道瓊指數漲逾80點

今 (30) 日美股開盤，三大指數漲跌互見，道瓊指數漲逾 80 點。

台北時間週二晚間 9 點 45 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 84.09 點 (0.34%)，標普 500 指數上漲 8.58 點 (0.32%)，那斯達克指數下跌 3.61 點 (0.05%)。

可口可樂 (KO-US) 於盤前公布第 3 季財報，營收、獲利表現，皆優於市場預期，開盤後，股價漲約 0.5%。

美國總統川普盤前於推特發文，稱選民們若想讓美股繼續下跌，他「強烈建議投給民主黨」。

川普寫道，「如果你想讓股市繼續下跌，我強烈建議投給民主黨，他們熱愛委內瑞拉金融模式，課重稅、開放邊境！」

川普推文一出，原本小幅上揚的三大指數期貨，陸續由漲轉跌。

10 月以來，標普 500 指數累計跌逾 8%，道瓊工業指數跌逾 6%，那斯達克指數跌逾 11%。

部分市場人士將「10 月股災」的導火線，歸咎於政治不確定性，以及美中貿易爭端。

川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；據悉，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元 (川普稱達 2670 億美元)。