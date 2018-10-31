美股盤中─落入修正區後 反彈整理 道瓊上漲逾300點

美國股市週二中場上漲，道瓊一度大漲逾 300 點。震盪交易中，股市削減 10 月的大幅跌幅。

台北時間 00:24

道瓊工業平均指數上漲 198.19 點或 0.81% 至 24641.11。

Nasdaq 指數上漲 66.47 點或 0.94% 至 7116.76。

S&P 500 指數上漲 20.04 點或 0.76% 至 2661.29。

儘管擔憂全球最大兩個經濟體之間的貿易戰大幅升高，但美國股市中場仍上漲。

週一，美國股市收低，震盪交易中，跌回大幅漲幅，道瓊交易範圍逾 900 點。分析師指出利空包括中美兩國可能進一步加徵關稅，科技股下跌，及擔憂升息。

10 月以來，道瓊下跌 7%，創 2010 年 5 月以來最差單月表現。S&P 500 本月大跌 8.9%，創 2009 年 2 月以來最差單月表現。週一，S&P 500 落入修正區，自記錄高點下跌達 10.2%。

分析師說，股市處於修正整理階段，投資人必須了解。儘管 10 月大多屬跌勢，但在表現不佳的月份，股市於月底反彈，並非不尋常。自 1952 年以來，當 S&P 500 下跌 8% 或更多，且當月僅剩兩個交易日，則股市在最後二日上漲的機率達 80%，平均漲幅為 2.75%。

另有分析師說，若本週股市跌幅不大，投資人或許會豁然開朗，感受到股市機會，擺脫近幾週的擔憂。

週一下午，川普總統告訴 Fox News，他認為美國與中國將會達成協定，該消息有助改善市場氣氛。但彭博社週一報導，若川普與習近平下個月的談判失敗，美國準備於 12 月初宣布對所有其餘中國進口商品加徵關稅。

美國工商協進會今日公布，10 月消費者信心指數上升至 137.9， 創 2000 年 9 月以來高點。分析師預估為下降至 136。

