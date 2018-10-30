中石油(00857-HK)料全年盈利大幅增長

中石油(00857-HK)公布，集團預計今季地緣政治風險有較大不確定性，全球石油市場短期可能供不應求，國際油價將維持區間震盪，預計全年盈利按年大幅增長。

今年首3季，勘探與生產業務經營利潤578.8億元，按年升23.4%，受惠於原油價格上升、加強成本費用管控。煉油與化工業務經營利潤366.3億元，按年升32.1%。當中，煉油業務升65.4%至277.8億元，化工業務跌19%至88.6億元，由於多家石化裝置常規檢維修及化工毛利下降。

期內，銷售業務經營利潤64.2億元，按年升12%。受天然氣進口量增加影響，天然氣與管道業務銷售進口天然氣及液化天然氣(LNG)淨虧損199.6億元，虧損按年擴大17.4%。

今年首3季，生產原油663.3百萬桶，按年增0.5%；生產可銷售天然氣2,661.6十億立方英尺，按年增4.8%；實現油氣當量產量1,107.0百萬桶，按年增2.2%，其中國內油氣當量產量957.5百萬桶，按年微增1.4%；海外油氣當量產量149.5百萬桶，按年增7.8%。

2018年前三季度，勘探與生產板塊積極堅持低成本戰略，大力推進開源節流降本增效，油氣單位操作成本11.47美元/桶，剔除匯率影響後，比上年同期降低3.0%；得益於原油價格同比上升及加強成本費用管控等因素綜合影響，實現經營利潤578.84億元，繼續保持集團盈利主體地位。

