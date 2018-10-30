中石油(00857-HK)旗下天然氣及LNG淨虧損199.57億人民幣

中石油(00857-HK)季度業績中提到，銷售業務面對國內成品油市場資源大幅增加、競爭加劇的不利形勢，積極優化銷售結構，全面加強「油卡非潤氣」和「互聯網+營銷」；充分發揮國際貿易業務資源調節作用和創效能力，開拓海外高效市場，統籌資源進出口，確保產業鏈暢通的同時提高整體盈利能力。

2018年前三季度，銷售板塊銷售汽油、煤油和柴油13,671.7萬噸，比上年同期增加1,074.9萬噸，增長8.5%；實現經營利潤64.24億元(人民幣.下同)，比上年同期的57.34億元增長12.0%。天然氣與管道業務發揮集中調控優勢，不斷提高管網運行效率和效益；根據國內天然氣需求增長的市場形勢，從資源配置、市場細分等方面入手，建立以效益為導向的天然氣營銷機制，加大增量市場開發力度，積極開發高端高效市場，不斷提升天然氣業務鏈價值。

2018年前三季度，受天然氣價格、銷量比上年同期上升等因素影響，天然氣與管道板塊實現經營利潤197.19億元，比上年同期的180.45億元增長9.3%。2018年前三季度，受天然氣進口量增加等因素影響，天然氣與管道板塊銷售進口天然氣及液化天然氣(LNG)淨虧損199.57億元，比上年同期增虧29.62億元，該集團將繼續採取有效措施努力控虧。