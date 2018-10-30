〈上銀法說〉本季至明年Q1為觀察期 明年展望「保守中帶樂觀」

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (30) 日召開法說會，上銀董事長卓永財表示，今年第 4 季到明年第 1 季為工具機產業的重要觀察期，預期第 4 季出貨量會較第 3 季稍減，但會優於去年同期，明年第 1 季出貨量又會再較今年第 4 季減少，盼能在第 2 季恢復成長動能，但在新產品與新市場佈局加入下，營運將會較今年適度成長，對明年展望為「保守中帶樂觀」。

展望後市，卓永財表示，今年第 4 季到明年第 1 季為工具機產業的重要觀察期，預期第 4 季出貨量會較第 3 季稍減，但會優於去年同期，而明年第 1 季由於進入淡季，出貨量又會再較今年第 4 季減少，盼能在第 2 季恢復成長動能，使營運維持與今年第 2 季相當的水準。

整體而言，卓永財表示，明年在新產品與新市場佈局加入下，營運將會較今年適度成長，對明年展望為「保守中帶樂觀」。

從產品應用別來看，卓永財指出，目前 3C 產業成長告一個段落，但其他如中高端的智慧製造應用等，仍持續成長中，目前產品價格平穩，明年價格是會下滑，仍得視第 1 季的市場狀況，但預期除新推出的產品外，整體價格可能有較今年調降的可能。

雖然近期市場對半導體產業雜音不斷，但卓永財表示，半導體產業依然是上銀的成長動能，今年第 4 季到明年出貨量仍會持續增加，正在蓋廠的半導體廠，產線建置不會停止，擴充仍然在往前走，且半導體產業逐漸產生質變中，中後段廠正在努力建立核心競爭力。

新產品部分，卓永財表示，明年包括諧波減速機、電動車關鍵次系統轉向器、咖啡機器人、智慧型滾珠螺桿與線軌等新品，都將為營運挹注成長動能。其中，諧波減速器 8 月才正式對外宣布，需要時間醞釀，但在中國、日本與義大利已有銷售實績；轉向器主要客戶為歐洲與中國，預計 2020 年量產；咖啡機器人也有許多具產業代表性的客戶洽談中；智慧型滑軌明年下半年有機會出貨給歐洲客戶。

談及美中貿易戰與中國對日本與台灣立式工具機展開反傾銷調查，卓永財表示，面對美中貿易戰來襲，工具機產業可能首當其衝受影響，使陸廠擴充計畫減緩，也影響對工具機的採購，近期中國中低階產業價格降幅最高已超過 4 成，而台廠受反傾銷調查的為一般綜合加工機廠商，上銀受影響不大，雖然中國接單情況趨緩，但智慧製造需求仍火熱，訂單持續增加。

此外，卓永財也強調，上銀持續研發新產品與長期佈局，與其他工具機零組件廠有很大的不同，時間會證明。目前上銀工具機營收比重不到 3 成，已分散風險至不同產業，由工具機轉變為瞄準複合化加工及智慧製造配備的 AC 軸與 C 軸搭載直驅馬達，動能可望於 2020 年大爆發，成為主力產品之一。