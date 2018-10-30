〈上銀法說〉Q3再寫獲利新猷 EPS 5.94元 前3季賺約1.5個股本

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公佈第 3 季財報，第 3 季稅後純益 17.42 億元，再寫單季獲利新猷，每股稅後純益 5.94 元，同樣再創單季新高；前 3 季稅後純益 45.23 億元，賺約 1.5 個股本，年增 1.39 倍，每股稅後純益 15.59 元，續創歷年同期新高。

上銀第 3 季合併營收 83.52 億元，季增 7%，年增 49%，毛利率 40.74%，季減 0.6 個百分點，年增 4.4 個百分點，營益率 25.7%，與上季持平，年增 8.6 個百分點；稅後純益 17.42 億元，季增 11%，年增 94%，每股稅後純益 5.94 元。

上銀前 3 季合併營收 226.85 億元，年增 51.07%，毛利率 40.74%，年增 6.29 個百分點，營益率 24.47%，年增 10.29 個百分點；稅後純益 45.23 億元，年增 1.39 倍，每股稅後純益 15.59 元。

上銀助理總經理廖克皇表示，第 3 季在手訂單大於產能，隨著產能持續擴充，帶動第 3 季營收持續成長，其中，主要來自線性滑軌的營收成長。上銀第 3 季線性滑軌營收占比約 59%，滾珠螺桿 24%，工業機器人 9%。

毛利率表現部分，廖克皇指出，第 3 季由於人民幣貶值幅度大於第 2 季，對毛利率影響超過 1 個百分點，若將此因素排除，第 3 季毛利率表現將會優於第 2 季。此外，業外損失為 4100 萬元，主要影響來自因人民幣貶值造成的匯兌損失 9200 萬元。