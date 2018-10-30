【日盛投顧】震盪築底 靜待反彈

◆盤勢分析

1. 週二摩台指結算，台股開低走高震盪，最高點 9,574 點收復 5 日線（9,562 點）但尚未收復 10 日線（9,741 點）、月線（10,055 點）、2 年線（10,395 點）、季線（10,614 點）、半年線（10,764 點）及年線（10,769 點），最低點 9,481 點回測 5 年線（9,487 點）但守穩 10/26 低點 9,400 點，加權指數已連續兩個交易日未再破低，且 K 棒皆為小紅十字線，終場指數上漲 9.79 點，漲幅 0.10%，收在 9,526.11 點，成交金額為 1,001.08 億元，小於 5 日均量（1,194 億元）及 20 日均量（1,225 億元），量縮價穩，型態上醞釀反彈。三大法人合計買超 7.06 億元：外資買超 10.97 億元、投信買超 0.57 億元、自營商賣超 4.49 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 9,400 點附近，壓力為 10 日線附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（17）位處超賣區，後勢反彈可期。

3. 櫃買指數漲幅 0.06%，收在 110.61 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 109 點附近，壓力為 10 日線，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值接近超賣區，短線偏弱但後續有機會反彈。近期法人著墨較深的個股包括 6488 環球晶、6182 合晶、6147 頎邦、8436 大江等。

4. 台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需等。

半導體、蘋概、工業 4.0、越概、車用、風電、生技、金融、內需相對強勢

1. 半導體：可留意封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計 3034 聯詠、3443 創意、2458 義隆電、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3545 敦泰、3141 晶宏、4968 立積、5269 祥碩、6415 矽力 - KY 等。2337 旺宏、2344 華邦電等雖獲利不差但留意記憶體價格趨勢向下。

2. 蘋概：iPhoneXR 預購不差，筆電等新產品也將推出，耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、6153 嘉聯益、2439 美律、6269 台郡、3673TPK-KY、3406 玉晶光、2356 英業達、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、3105 穩懋、6271 同欣電等可望受惠。

3. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY 等。

4.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等。

5. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

6. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

7. 車用：Tesla 預期財報優，出貨量逐步攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期。車用零組件股價已先行修正一大段，2105 正新、3552 同致、2231 為升等可留意反彈。

8. 風電：國家政策加持，相關公司包括 8463 潤泰材、9958 世紀鋼、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構、2031 新光鋼、3023 信邦、2208 台船等。

9. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

10. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2885 元大金、2884 玉山金、5876 上海商銀、2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

11. 內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。