【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股續挫 台股量縮力守9500

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 51 點至 9523 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 3.11 點，電子期為平價差，金融期逆價差縮至 - 5.92 點。現貨部分，三大法人買超 6.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1261 口至 11130 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 964 口至 39332 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 22 口至 9948 口。

週一美國美股盤中雖大跌，但尾盤收腳留下影線，加上週二電子盤呈現反彈之勢，陸股也因政策利多反彈走高，減緩台股空方殺盤力道，指數大柢沿平盤震盪整理直至收盤，終場加權指數上漲 9.79 點或 0.103%，收在 9526.11 點，成交量能 1002.28 億，較前一日縮減 66.86 億。今日八大類股漲跌互見，其中以水泥窯類股漲幅 1.08% 表現較佳，食品類股跌幅 1.52% 表現較差。技術面觀察，今日大盤指數以短紅 K 震盪收紅，指數一度攻上 5 日線，短線盤勢為弱勢整理格局。加權指數平盤震盪整理，量能縮至近 8 個交易日新低，整體觀望氛圍瀰漫，美股回檔下挫，道瓊指數單日震盪逾 900 點，指數回測波段新低，若美股未能止跌回穩，則台股仍有回測下方支撐可能，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 8800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.83 升至 0.86，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 20.12% 降至 19.91%，賣權平均隱含波動率由 25.25% 降至 25.17%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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