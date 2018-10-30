【倫元投顧】中期籌碼無法沉澱

◆盤勢分析

大盤落底的第一個訊號是 “績優股止跌”，但今日被動元件再度重挫破底，龍頭 2327 國巨已來到 300 元關卡位置，雖然 MLCC 明(2019) 年供給缺口縮小，但股價已從 1310 元反應下來，股價不能止跌的最重要關鍵不是產品報價鬆動，而是中期籌碼一直無法真正沉澱。

被動元件的下殺對於中小型股的殺傷力頗大，幸好半導體矽晶圓能夠先行止跌回穩，股價波動不再跟隨被動起舞，則最後就看被動元件何時正式止跌了；從結構面分析，績優股止跌抗跌補跌股回穩中期反彈展開。

今天主要撐權值股，應是摩台結算的拉抬動作，明 (週三) 天在撐盤大手拿掉後，加權指數能否守穩才是關鍵，近期個股強勢多為一日行情，這是投資信心不穩定的徵兆，基於強勢股不容易續強，操作上就不能任意出手。

從量價結構分析，空轉多的量價型態為︰跌有量 (價跌量增) 跌無量 (價跌量縮) 量縮不破低、或破低不補量下殺漲有量 (價漲量增) 空轉多；換句話說，股價要見底則 “成交量萎縮” 是先決條件，做多個股的選擇將以成交量沉澱而股價領先築底者為考量，「短空中多」的操作同步進行。

楊天迪 分析師

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