【大慶證券】盤前分析－貿易戰範圍再擴大 台股保守以待



◆盤勢分析

具《彭博社》報導指出，貿易緊張局勢若未能在 11/29 的 G20 會議後獲得緩解，美國將於 12 月初宣布對中國剩餘的進口產品全數加徵關稅，受到貿易戰衝擊再度升溫，美股四大指數全面由紅翻黑，終場分別下跌 0.66~1.63% 不等。國際利空消息不斷，加上經濟數據放緩，全球股市進入修正整理，美中貿易戰又再度升溫，美股走勢持續疲軟，在利空消息未除之前，建議投資人保守以待。

台股昨日盤勢波動較大，早盤因上週五外資賣超幅度減輕、部分權值股轉賣為買、期貨淨多單水位持續上升等，盤中一度上漲 65 點，而後因陸股走勢疲軟，台股相對承壓，終場漲幅收斂，以 9516 點作收，上漲 27 點，成交量為 1069 億元。自十月以來國際利空消息不斷，外資累計賣超超過 1500 億元，使得台股多次破底，八大行庫與四大基金進場也未能有效止跌，不過以技術籌碼面來看，大盤 KD 值與 RSI 值皆落入超賣區，加上外資期貨淨多單水位已默默回升至 40296 口，台股短線上具有反彈契機，但目前國際紛擾仍多，如：貿易戰再度升溫、美國期中選舉不確定性，都將持續影響股市走勢，研判台股短期內應還是處於弱勢整理格局，指數區間估將落在 9400~9700 點之間，建議投資人仍應保守以對。

權值股如：台積電、統一、大立光、聯發科等昨日走勢相對持穩，終場分別上漲 0.68~2.97% 不等，不過金融權值股如：富邦金、中信金、兆豐金、第一金、玉山金等則分別下跌 0.2~1.26% 不等，外資持續賣超台股，權值股表現較不一致，在未見外資買盤回籠前，建議投資人保守看待。中小型股走勢則相對活潑，矽晶圓族群因傳明年第一季可望再度調漲產品報價，在環球晶率先漲停帶領下，合晶、中美晶也以漲停作收，其餘人氣族群如工具機、3D 感測、部分蘋概股、MOSFET、被動元件等，昨日也有明顯的反彈走勢，指標股如：上銀、亞德客 - KY、穩懋、TPK-KY、GIS-KY、大中、華新科等均分別收漲 1.71~5.02%。雖短線上盤勢已有初步止跌跡象，中小型個股跌深反彈，多數個股已不再破底，不過因國際利空未了，盤勢震盪幅度較大，建議投資人仍應保守面對，勿過度追高，選股上建議可依循基本面表現強勁且未來展望佳、高殖利率等防禦型類股進行布局。

