

◆盤勢分析

1. 報導傳出下月 G20 川習會若未能緩解貿易緊張局勢，美國準備在 12 月初宣布，對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅，消息傳來美股四大指數全面下挫，道瓊下跌 0.99%、S&P500 下跌 0.66%，科技股跌幅較重，NASDAQ 下跌 1.63%、SOX 下跌 1.11%。美股技術面短期偏空走勢不變，整理時間恐將拉長。

2. 週一亞股普遍開高，台股亦跟著開高，惟開高後賣壓仍大，指數很快回到平盤附近震盪，盤面電子股出現跌深反彈，非金電以食品、百貨內需、越概、TESLA 概念、運輸稍有表現，金融表現最弱，終場指數小漲 27.14 點，漲幅 0.29%，收在 9516.32，成交金額萎縮至 1054.45 億元。

3. 觀察台股技術面，10 月份呈現連續崩跌，即便 10/11 出現放量嘗試止跌回穩，但終究不敵賣壓再創新低。由於日 KD 指標已於低檔出現鈍化，且台股量能始終沒有放大，預期台股恐將難脫弱勢盤跌格局。操作上宜觀察技術面量、價，量能必須出現明顯改變，或者價格出現急遽下跌，指數才有機會出現像樣反彈，否則持續偏弱整理格局恐將不變。觀察台股籌碼面，外資 + 1.17 億元、投信 - 5.18 億元、自營商 - 27.61 億元，三大法人合計賣超 31.62 億元。

4. 觀察櫃檯市場，週一相對集中市場仍是弱勢，櫃檯指數盤中再創波段新低，惟週一諸多佔櫃檯市場跌深的權值個股例如 6488 環球晶、5347 世界先進、3105 穩懋、5483 中美晶，皆出現跌深反彈，反彈延續力道的強度，或將成為整體櫃檯市場止跌回穩的重要關鍵，宜視為重要觀察指標。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.43%、金融 - 0.20%、非金電 + 0.29%、櫃檯市場 + 0.55%，電子股以中、小型股較有表現，週一櫃檯市場跌深的中、小型電子股表現強勢，在族群上以矽晶圓、PA 較有表現，集中市場則是以 Apple 概念、電信股稍具族群性；週一金融股成為盤面最弱勢的區塊，整體金融股盤跌走勢不變，權值股隨時都有再破底的疑慮，操作上宜保守；至於非金電，食品、百貨內需、越概、TESLA 概念、運輸較有表現，持續是短期焦點。

6. 在電子股部份，權值電子股仍是整理，族群以矽晶圓、PA、Apple 概念、電信股表現較佳。矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科皆有跌深反彈，惟上檔壓力沈重，預料反彈空間不大，操作上勿貿然搶短；PA 強勢指標股 3105 穩懋，2455 全新、8086 宏捷科亦小有表現，惟暫屬跌深反彈，操作空間不大；Apple 概念股在近期 Apple 股價表現強勢下，包括 2474 可成、4958 臻鼎 - KY、4938 和碩、6176 瑞儀皆有相對抗跌表現，操作上亦值得留意；電信股 2412 中華電、4904 遠傳、3045 台灣大在盤勢不穩情況下，持續吸引避險買盤進駐。除此之外，電子股僅是零星個股表現，相對強勢股 2395 研華、2356 英業達、3023 信邦或可個股留意。

7.2439 美律舉辦法人說明會，公佈第三季業績大爆發，單季營收衝上 110.37 億元，單季每股獲利 4.21 元，展望第四季美律持續強勁成長，不僅娛樂產品線出貨會有兩位數成長，揚聲器方面也會有倍數成長，轉投資蘇州美特也將開始獲利。另外，美中貿易戰方面，耳機並不在川普的關稅名單內，但公司也擬好備案，讓客戶安心。近期 Apple 概念股稍具族群性，操作上或可留意。

8. 在金融股部份，週一成為盤面最弱勢的區塊，整體金融股 2881 富邦金、2882 國泰金盤跌走勢不變，權值股隨時都有再破底的疑慮，再加上整體金融股欠缺強勢股，推測金融股偏弱整理格局不變，操作上宜保守。

9. 至於非金電，食品、百貨內需、越概、TESLA 概念、運輸較有表現，持續是短期焦點，食品指標股 1216 統一；百貨內需聚焦 2912 統一超、5903 全家；越概指標股 9910 豐泰，操作上留意 1477 聚陽、1558 伸興、1537 廣隆；近期 TESLA 股價表現強勢，TESLA 概念相關個股 1536 和大、3665 貿聯 - KY 成為焦點，4739 康普或可留意；運輸股指標 2633 台灣高鐵，操作上或可留意 2617 台船、2605 新興。

