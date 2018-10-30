盤前財經大事搶先讀2018年10月30日

今日操盤前瞻

中國發布 H 股 Q3 財報

美國 10 月消費者信心指數

蘋果新品發表會

日本 9 月失業率

法說會：友達、中華電、聯發科、麗豐 - KY、訊連、達麗、牧德、環球晶

除權息：橋椿、長榮

增資股上市：龍邦、順藥

警報！傳 G20 川習會若未能舒緩貿易戰 新一輪關稅瞄準所有剩餘中國進口商品

《彭博社》週二 (30 日) 報導引述三名消息人士表示，11 月阿根廷 G20 峰會美國總統川普和中國國家主席習近平將進行會唔，若屆時未能緩解貿易戰緊張局勢，美國準備在 12 月初宣布，對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅。閱讀全文...

〈華邦電法說〉對未來市場需求不悲觀 未來二、三季須觀察三大重點

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 昨 (29) 日召開法說會，總經理詹東義指出，雖然近期全球經濟充滿不確定性，但包括物聯網、車用、工業等領域，不斷有新應用出現，成為驅動需求的新動能，因此對未來市場需求並不悲觀，惟未來 2、3 季為關鍵時期，包括中國內需市場降溫、庫存調節狀況與全球重要市場的環境變化，都是關乎未來市場發展的重點。閱讀全文...

金管會明年 6 月擬納管 ICO 會計師：ICO 籌資將面臨三大挑戰

金管會擬於明 (2019) 年 6 月底訂定 ICO(虛擬通貨首次發行) 的標準規範，資誠 (PwC) 金融產業服務副營運長郭柏如說，ICO 未來將面臨洗錢防制、資安與稅務三大挑戰。閱讀全文...

康友 - KY 陷賣股風波連跌停 6 日 今起改 5 分鐘撮合一次

大輸液、疫苗廠商康友 - KY(6452-TW) 近期深陷董座賣股風波，儘管董座黃文烈親自出面滅火，股價仍持續重挫，已連續 5 個交易日跌停；證交所昨 (29) 日公告，由於康友股價表現異常，達處置標準，從今 (30) 日起 10 個交易日，改為每 5 分鐘撮合一次。閱讀全文...

高盛：美國股市賣壓過度 年底前可能反彈 6%

高盛銀行分析師表示，過去一個月，美國股市的賣壓已嫌過度，由於企業可能回購自家股票，預期未來兩個月，股市可能反彈接近 6%。儘管未來幾年，經濟可能面臨壓力，但分析師認為基本面仍將能支撑股價。閱讀全文...