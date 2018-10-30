高盛：美國股市賣壓過度 年底前 可能反彈6%

高盛銀行分析師表示，過去一個月，美國股市的賣壓已嫌過度，由於企業可能回購自家股票，預期未來兩個月，股市可能反彈接近 6%。

儘管未來幾年，經濟可能面臨壓力，但分析師認為基本面仍將能支撑股價。

「近來的賣壓過度反應了短期內經濟成長減緩的利空，」高盛分析師柯斯丁 (David Kostin) 在提供給客戶的報告中說。「我們預期經濟與企業獲利持續成長，將能支撑 S&P 500 指數反彈。」

近幾週，因升息的擔憂，全球經濟轉弱，及企業獲利預估的利空，美國股市遭到重創。儘管週一上漲，S&P 500 自高點仍下跌了約 9.3%，Nasdaq 亦跌進了修正區，即自高點下跌逾 10%。

然而，美國經濟的表現却強勁。第三季 GDP 年率成長達 3.5%。

根據 FactSet 機構的數據顯示，48% 的 S&P 500 企業已公布財報，第三季獲利較去年同期上升 22.5%。

但部份企業主管對未來展望，表示擔憂，尤其加徵關稅與升息可能對獲利成長造成衝擊。柯斯丁說，這些擔憂是有所本的。例如，高盛預期 GDP 成長很快將會冷却，到 2019 年第四季，成長率可能下降至 1.6%。

然而股市仍可望獲得利多的支撑，企業近來鮮少實施庫藏股，但預期很快將會增加。高盛預期今年實施庫藏股總金額約為 1 兆美元，預期有助支撑 S&P 500 上漲至 2850 點目標。