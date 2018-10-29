康友 - KY陷賣股風波連跌停6日 明起改5分鐘撮合一次

大輸液、疫苗廠商康友 - KY(6452-TW) 近期深陷董座賣股風波，儘管董座黃文烈親自出面滅火，股價仍持續重挫，已連續 5 個交易日跌停；證交所今 (29) 日公告，由於康友股價表現異常，達處置標準，從明 (30) 日起 10 個交易日，改為每 5 分鐘撮合一次。

在董座賣股風波傳出後，即便黃文烈曾於 10 月 24 日親自出面救火，強調公司營運一切正常，自己近 3 個月確實透過個人投資公司轉讓 850 張股票，但轉讓對象為熟悉康友與轉投資帝斯生技的股東，且印尼帝斯疫苗廠蓋廠進度順利，已具備生產能力，若取得 GMP 核准函就可加入生產。

此外，康友也因股價波動劇烈，在 10 月 26 日應證交所要求公布自結數，第 3 季稅後純益 2.52 億元，每股稅後純益 3.23 元，前 3 季每股賺約 8.32 元，但仍不敵龐大賣壓襲擊。

康友股價從今年 9 月 13 日的 361 元起漲，10 月 18 日登上生技股王、台股股后寶座，並在 10 月 19 日寫下歷史新高價 538 元，不到 1 個月內，波段漲幅近 5 成，相當驚人。

不過，在董座賣股消息傳出後，10 月 22 日股價爆量下挫，至今日為止，已連續 6 天跌停作收，今日收盤跌破 300 元大關、以 286.5 元作收，委賣未成交張數高掛逾 1 萬張。

證交所表示，由於康友股價表現異常，達處置標準，將從明日起改為每 5 分鐘撮合一次，處置期間至 11 月 12 日，共 10 個交易日。