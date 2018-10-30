群電Q3獲利季增逾4成 EPS 0.85元 前3季 1.99元

群電 (6412-TW) 公告第三季財報，第三季稅後純益 3.22 億元，季增 44.1%、年減 37.8%，每股純益 0.85 元，前三季稅後純益 7.55 億元，年減 34.4%，每股純益 1.99 元，法人預估，在電競相關與智慧音箱帶動下，群電第四季營收可望維持雙位數年增，全年營收將創新高。

群電第三季營收 89.96 億元，季增 17%、年增 11.8%，毛利率 15.4%，季增 2.2 個百分點、年減 1.9 個百分點，營益率 6.6%，季增 4 個百分點、年減 0.5 個百分點，稅後純益 3.22 億元，季增 44.1%、年減 37.8%，每股純益 0.85 元。

累計群電前三季營收 229.27 億元，年增 9.6%，毛利率 14%，年減 3 個百分點，營益率 4.1%，年減 1.7 個百分點，稅後純益 7.55 億元，年減 34.4%，每股純益 1.99 元。

各項產品來看，群電第三季電競相關產品營收年成長達倍數以上，季成長亦達約 2 成，智慧音箱的相關營收，年增與季增均達到 4 成以上。

展望本季，法人表示，消費市場對電競相關與智慧音箱產品的需求可望延續到第四季，進一步帶動群電本業產品的成長力，預估群電本季營收可望較去年同期成長雙位數，推升全年營收再創新高。