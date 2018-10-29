金管會明年6月擬納管ICO 會計師：ICO籌資將面臨三大挑戰

金管會擬於明 (2019) 年 6 月底訂定 ICO(虛擬通貨首次發行) 的標準規範，資誠 (PwC) 金融產業服務副營運長郭柏如說，ICO 未來將面臨洗錢防制、資安與稅務三大挑戰。

虛擬貨幣即將在 10 月底問市滿 10 週年，資誠會計師事務所今 (29) 日舉辦「虛擬通貨之機會與挑戰研討會」，邀請業者與會討論，比特幣的發展與未來挑戰。

郭柏如指出，ICO 產業是從虛擬通貨與區塊鏈產生的募資方式，隨著區塊鏈持續發展，近年來 ICO 籌資規模也持續攀升，從 2016 年全球募資項目 51 筆、金額 1 億美元，到去 (2017) 年募資項目筆數已經達 456 筆、金額更上衝至 65 億美元，今年前 10 月募資項目已達 904 筆，募資金額達 215 億美元。

郭柏如指出，區塊鏈技術因少了中介者，可降低成本，並進一步提升透明度並追溯來源，未來金管列入管制後，可望進一步提升虛擬通貨的運用範圍。

至於稅務部分，資誠會計師事務所金融產業服務會計師陳麗媛則說，這涉及如何定義虛擬通貨，例如是預收貨款？財務面要怎麼處理，至於是要在挖礦階段就要課稅呢？還是等到實現獲利才課稅？這些都要進一步研議。

事實上，政府對於虛擬通貨態度仍相對保守，中央銀行日前就針對虛擬貨幣洋洋灑灑列出六大風險，直指虛擬通貨耗電量大、容易遭不法使用萬一有損失投資人也恐不易求償等。

對此，BITPoint Taiwan 執行長郭雅寧認為，即便沒有比特幣，還是會有不法的交易與使用存在，而比特幣交易就跟一般通貨交易一樣，以 BITPoint Taiwan 幣寶為例，只要交易超過 50 萬就要把資料提給銀行，她強調，投資比特幣時就要有可以被檢驗的認知。

MaiCoin 創辦人暨執行長劉世偉也說，外界常常質疑比特幣恐淪為洗錢工具，但其實虛擬通貨與一般通貨一樣，都有優缺點，端看如何使用，過去沒有虛擬貨幣也會有洗錢，關鍵在於如何使用情況並非工具本身。