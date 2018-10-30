〈財報〉中銀香港Q3賺98億 減值淨撥備大幅攀升 貸款近零成長

中銀香港 (2388-HK) 昨(29)日公布第三季財報，雖然今年前 9 個月較去年同期多賺逾 14% 至港幣 303.15 億元，但單計第三季，減值準備前經營溢利季減 4%，香港使用貸款更接近零成長，單季減值準備淨撥備則大幅攀升至港幣 5.64 億元，減值金額超過上半年。

財報顯示，第三季提取減值準備前淨經營溢利為港幣 97.58 億元，季跌 4%。第三季提取減值準備前淨經營收入港幣 135.7 億元，季跌 1.3%，經營支出季增 6% 至港幣 38.12 億元。

累計前 3 季提取減值準備的淨經營收入為港幣 411.27 億元，年增 14.4%，經營支出港幣 108.12 億元，年增 13.7%，提取減值準備前的經營溢利港幣 303.15 億元，年增 14.6%。

首 3 季的淨利息收入年增 8.3% 至港幣 282.04 億元。中銀香港表示，透過主動管理資產及負債，貸存利差擴闊，債務證券投資平均收益率上升，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後，淨利差為 1.6%，年升 0.15 個百分點。淨服務費及佣金收入為港幣 88.73 億元，年增 1.6%。

不過，因客戶貸款成長、個別公司客戶貸款和個人客戶貸款組合的貸款質量評級被調低，以及更新預期信用損失模型參數的影響，中銀香港首 3 季減值準備淨撥備由上半年的港幣 3.42 億元大幅增至港幣 9.06 億元，即第三季減值金額高達港幣 5.64 億元，佔前 3 季總額的 62%。

此外，中銀香港第三季包括運輸及運輸設備、物業發展及投資、個人住宅房貸的香港使用貸款較上季略升 0.1%，近乎零成長；香港以外使用之貸款雖然季增 3.7%，但貿易融資季跌 4.8%。

翻查今年以來貿易融資表現，除第一季有增加外，上半年貿易融資年跌 9.9%，從時間段來看，貿易融資表現下滑或受中美貿易戰影響所致。

截至今年 9 月底，客戶存款餘額為港幣 1.86 兆元，較今年 6 月底增加 0.4%，客戶貸款餘額為港幣 1.24 兆元，年增 0.8%。

中銀香港股價昨日收報港幣 31.65 元，漲近 1%。