騰訊Q3財報前 野村大砍目標價25% 5券商中最狠

中國遊戲版號審批重啟無期，廣告業務增長又遇瓶頸，連累騰訊 (0700-HK) 半個月內被最少 5 家大行調低盈餘預測及目標價。最新加入看空行列的野村，將騰訊目標價下調 25% 至港幣 335 元，直言看空其獲利前景。

騰訊今 (30) 日開盤後一路下跌，截至發稿，跌 1.846%，報港幣 255.2 元。

圖：新浪財經

距離騰訊公佈第三季財報只剩半個月，野村中國互聯網研究主管史家龍發表報告，預期騰訊第三季收入有機會較預期理想，但獲利很可能遜預期。

他解釋，7-9 月正值暑假，收入表現有季節性因素帶動，而且 7 月底上架的遊戲《我叫 MT4》廣受歡迎，應能推動遊戲收益。然而，支付及視頻平台的資本投入增加，預期會拖低業務利潤率及純利表現。

因應政府部門架構調整，中國自今年 3 月起已暫停遊戲版號審批。史家龍重申，中央將在不久的將來恢復審批，因國務院早已下發在今年底前完成機構調整的通知。不過，在此之前，市場將會逐步調整騰訊的收入及盈利預測，令股價走勢波動。

摩根大通及瑞銀早在 10 月上旬已調低騰訊的盈餘及目標價，其後大和資本及富瑞亦加入砍價行列，它們均認為遊戲收入不明朗是騰訊的成長阻力。

值得留意是，野村調低目標價的幅度明顯高於其他券商，亦不排除其他券商會趁騰訊公佈業績之後，跟隨大手削減目標價。

近半個月來 5 大券商下調騰訊目標價：

瑞銀 (10 月 10 日)：由港幣 450 元降至港幣 400 元，降幅 11%。

摩根大通 (10 月 10 日)：由港幣 460 元降至港幣 400 元，降幅 13%。

大和 (10 月 15 日)：由港幣 400 元降至港幣 375 元，降幅 6%。

富瑞 (10 月 23 日)：由港幣 460 元降至港幣 385 元，降幅 16%。

野村 (10 月 28 日)：由港幣 490 元降至港幣 335 元，降幅 25%。