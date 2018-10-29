貴州茅台、五糧液跌停，高端酒企進入“寒冬”了嗎？

週末一側消息引爆了整個投資市場，三季報顯示高端白酒板塊業績增速整體放緩，作為高端白酒代表的貴州茅台（600519-CN），三季度利潤增速直接降低到個位數，五糧液（ 000858-CN）三季度利潤增速也出現較大下滑，都隱隱的顯示出整個白酒行業由“夏日”逐漸進入了“深秋”。問題是接下來高端白酒行業會不會迎來“寒冬”呢？

從股價來看三季報次日，茅台和五糧液都跌停了，出乎投資者意料，但，短期股價是市場情緒給的，與公司業績關係不大。接下來我們重點結合茅台、五糧液三季報談談行業是否會進入寒冬。

關於茅台

首先，我們來看貴州茅台，三季度報表顯示，公司前三季度實現營業收入522.4億元，同比增長23.07%；歸屬上市股東扣非淨利潤249.3億元，同比增長24.1%；三季度單季看營收同比增長3.81%，淨利潤同比增長2.71%，而2017年以來6個單季度最低增速為去年第一季度的25.24%，數據看公司三季度單季不管是營收還是淨利潤增速都出現斷崖式下跌，茅台酒真是賣不動了嗎？

（圖片來源：貴州茅台三季度報告）

我們查閱各大電商、走訪部分專賣店發現，關於茅台的主力產品飛天茅台，廠家指導市場銷售價為1499元/瓶，但不管是茅台雲商、天貓和京東的旗艦店還是酒仙網，都很難用1499的價格買到飛天茅台，一瓶價格基本都需要1800以上，產品處於供不應求狀態，也就是說茅台的需求端並沒有出現問題，那麼，公司營收和淨利潤三季度斷崖式下滑是什麼因素導致的？

（圖片來源：京東商城）

我們認為，造成公司三季度業績增速快速下滑的主要的原因有兩個：一、貴州茅台去年三季度增速太快，數據看，去年三季度營收增長115.95%，淨利潤增長138.41%，不管營收還是淨利潤增速都創了近六個月的絕對高點，考慮到公司自身規模已經非常大，這樣的增速不可思議，所以，今年三季度增速同比會有所下降；二、茅台集團的產能不足以滿足市場，2011年至2017年茅台酒產能分別約為30000噸、33600噸、38400噸、38700噸、32200噸、39300噸、42800噸、而釀造一瓶茅台酒需要5年時間，2017年貴州茅台銷售的茅台酒是2011年的，全年銷量為30205噸，如果對應2011年公司產量加上中間的消耗，明顯供給不足，2018上半年公司產品在沒有提價的背景下，淨利潤繼續保持快速增長，公司肯定是在加大產量供給，但茅台酒的產量在五年前就已經確定了，並不能滿足市場需求，結果就是公司產量不足，又不能提價，影響利潤。

（圖片來源：公開資料整理）

接下來，我們在談談五糧液。

關於五糧液

三季報顯示五糧液實現營業收入292.5億元，同比增長33.09%；歸屬於上市公司股東淨利潤為94.94億元同比增長36.32%；三季度單季營業收入為78.29億元，同比增長23.17%；淨利潤23.84億元，同比增長19.61%，數據看三季度五糧液收入也是有所放緩，但要好於茅台，畢竟還是維持兩位數增長。

（圖片來源：五糧液三季度報告）

我們仔細查看公司報表後發現，三季度單季五糧液應收票據增加約32億元，預收賬款減少約22億元，這些都進一步證明了三季度五糧液增速進一步放緩，但這種放緩是需求端出問題了嗎？

五糧液在2013年白酒行業塑化劑危機的時候，曾出現過出廠價和銷售價倒掛，意味著五糧液的經銷商在貼錢賣酒，嚴重打擊經銷商積極性。今年三季度五糧液主力產品普五的出廠價一瓶維持在830元左右，市場銷售價一般維持在900元至1000元之間，經銷商利潤雖然不像茅台那麼可觀，但是在茅台量不夠的背景下，經銷商對於五糧液銷售的動力還是比較強的，所以，從需求端來看，五糧液和茅台一樣，並沒有什麼問題。那麼三季度單季公司業績下降什麼原因造成的？

（圖片來源：京東商城）

我們認為，主要原因是五糧液去年同季度增速較高，導致今年三季度增速看起來有所放緩；另外，有消息稱七月初以來五糧液（普五），暫停對經銷商發貨，這也會造成公司營收和利潤的下滑，但這也是進一步證明公司產品需求端沒有什麼問題。

（圖片來源：東方財富）

綜上所述，作為高端白酒行業的代表貴州茅台和五糧液，雖然三季度單季看，營收和淨利潤增速都大幅下滑，但最大的原因還是去年增速基數太高了，短期增速下滑到合理水平也正常，整個白酒行業需求端並沒有出現較大的變動，並不像2013年有塑化劑和限酒令的影響，導致整個行業出現衰退。