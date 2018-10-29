兩巨頭又掐起來了：高通稱蘋果拖欠70億美元專利費

據路透社 10 月 26 日消息，剛剛過去的周五，在加州聖地亞哥某法院的聽證會上，行動晶片 (晶片) 生產商高通 (Qualcomm) 稱，蘋果拖欠高通 70 億美元專利使用費，多年來高通一直向蘋果的 iPhone 供應零部件。

蘋果對此予以反駁，並稱高通迫使其為同樣的專利支付兩次費用。

高通則稱其做法合法，並表示多年來蘋果一直認同高通的業務模式，現在卻試圖破壞它。

此前，蘋果與高通也已經在法庭上「交鋒」數個回合，但一直沒能得出結果。

高通與蘋果之間積怨已久。

從夥伴到仇敵

友誼的小船說翻就翻。

蘋果與高通這對生意上的好夥伴的互掐始於 2017 年年初。

彼時，蘋果起訴高通濫用市場支配地位，嚴重限制競爭，索賠 10 億美元。

同期，由美國民主黨官員主導的美國聯邦貿易委員會，在川普上任前，也對美國高通涉嫌違反美國反托拉斯法的行為提起訴訟。韓國公平貿易委員會更是早已在蘋果等手機製造企業的協助下，先於 2016 年 12 月 28 日對高通濫用市場支配地位行為罰款 8.53 億美元。

針對蘋果公司的指控，高通高級副總裁 Don Rosenberg 回應稱，如果沒有高通的專利技術就沒有蘋果的 iPhone，蘋果理應感謝高通。與此同時，為拿到蘋果的專利費用，高通在多個國家發起了針對蘋果的訴訟，希望在這些地區禁售 iPhone。

而蘋果為了回擊高通，選擇與英特爾達成合作，以減少對高通的依賴。

蘋果與高通之間的火藥桶就此點燃，此後，這一對昔日的合作夥伴在全球範圍內陷入多起法律大戰。

「高通稅」引發眾怒

蘋果為何逐漸轉向英特爾？或許與高昂的「高通稅」不無聯繫。

據路透社北京時間 9 月 18 日報導，當地時間周一，蘋果和高通將第二次在美國國際貿易委員會（以下簡稱「ITC」）就蘋果最近發布的數個 iPhone 型號是否應當在美國被禁售對簿公堂。

據悉，由於此前高通在網路通信方面的專利儲備，任何廠商要想使用網路功能都需要向高通交錢（俗稱「高通稅」）。按照蘋果的說法，iPhone 的 ASP（平均銷售價格）一直在上升，這也就意味著當蘋果 iPhone 賣得越貴，高通收取的專利費用就越高。而高通的這種收費模式，除了激怒蘋果之外，也同樣引起小米、華為等眾多使用高通晶片的手機廠商的不滿。廠商們大都認為，高通在利用自己的行業統治地位，阻礙其它廠商的發展。

在經歷了數起法律大戰後，高通與蘋果之間的爭端還是遲遲沒有定論，蘋果與高通之爭的結果，無疑會影響到未來智慧型手機廠商與高通的合作。

雙方高管曾多次表示將把官司打到底，但在高調的法律指控背後，最終真正能解決分歧的還是商業談判，雙方最終的目的無非是爭取在談判中獲得對自己更有利的籌碼，「以打促和」或許是兩家不約而同的一種策略。

兩巨頭之間的恩怨印證了那句「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。或許在不久的將來，蘋果與高通有望在利益驅動下「以打促和」重修舊好。