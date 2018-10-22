郭明錤：iPhone XR預購需求優於iPhone 8系列

天風國際證券分析師郭明錤今 (22) 日表示，iPhone XR 預購需求優於 iPhone 8 系列，與其先前預期，XR 換機需求優於 8 系列的預測一致。

郭明錤指出，自蘋果 (Apple) 開放 iPhone XR 預購後，官網上大部分的運送時間，都在發售日 (10 月 26 日) ，或 1 至 2 個禮拜。

郭明錤稱，對於開放預購後，XR 的初期運送時間短於 iPhone XS 系列，他並不驚訝；因為，XS 與 XR 目標客戶不同，前者為開放預購後積極預購的 Apple 粉絲，後者則是習慣 iOS 生態的一般使用者。

郭明錤說，整體而言，考慮到蘋果官網與電信業者開放預購後的送貨時間，「我們認為，XR 預購需求仍優於去年的 8 系列。」

郭明錤認為，習慣 iOS 生態的一般用戶，也會從電信運營商或實體通路購買 XR，因此，蘋果官網的 XR 運送時間，無法精確反應需求。

在預購偏好方面，郭明錤發現，新色需求優於預期，更多買家偏好 64GB。

郭明錤強調，因 XR 配備更大螢幕與更長電池使用時間，應正向看待 XR 的換機需求；預估 XR 在 2018 年第 4 季與 2019 年首季的出貨，均將高於 8 系列在 2017 年第 4 季與 2019 年首季的出貨。