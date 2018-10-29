白酒股重挫券商股上揚 滬指低開低走創指翻紅漲0.32%

10月29日早盤，滬深兩市股指小幅低開，盤初震蕩走低。滬指今日低開後，迅速向下殺跌，下跌逾1%。截至發稿，滬指跌0.78%報2578.52點，深成指跌1.18%報7415.95點;中小板指跌幅超1%，僅創業板翻紅漲0.32%報1267.25點;

盤面上看，白酒股集體重挫，貴州茅台(600519-CN)、順鑫農業(000860-CN)、口子窖(603589-CN)、洋河股份(002304-CN)等跌停，古井貢酒(000596)、老板幹酒(600559-CN)、五糧液(000858-CN)等跌幅超9%。

此外、煤炭、食品飲料、酒店餐飲、醫藥、汽車等板塊均走低。券商、銀行板塊逆勢上揚。

中金公司稱，近期政策調整力度加碼緩解投資者悲觀預期，帶來了一定力度的市場反彈。往前看，當前市場情緒、估值已經較為極端，逆週期政策和結構性改革仍在落實過程中，反彈可能一波三折但預計仍將持續。短線仍可關註跌幅大、估值極端、市場預期悲觀的板塊，包括中小市值成長龍頭、券商、保險、軍工等，同時也關註潛在政策變化可能支持的板塊包括減稅降費、基建、自主創新等主線;長線投資建議逐步吸納符合消費升級與產業升級方向、近期補跌的質優藍籌。