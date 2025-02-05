凱基證即時美股APP新服務 登上紐約時代廣場總部電視牆

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 19:58

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凱基證券今 (25) 日宣布，隨身 e 策略 APP 下單系統「即時美股」全新服務即將於近日推出，全面升級美股交易體驗，而於紐約時間 2 月 4 日，本次合作夥伴美國 Nasdaq 交易所更將合作訊息刊登於紐約時代廣場總部電視牆，共同宣傳凱基證券即將上線的全新服務。

凱基證券說明，不僅導入美國 Nasdaq 交易所提供之即時市場行情與商品報價，更以客戶需求為中心，蒐集以往投資人在交易美股時的意見回饋與常見痛點，針對使用者介面 (UI) 與使用者體驗 (UX) 進行全面性的優化設計，隨時跟上華爾街盤勢脈動。

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2024 年國內複委託美股交易量高達新台幣 3 兆元，年增幅高達 92%，顯示國人對美股投資需求爆炸性成長。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，本次推出「即時美股」是積極傾聽客戶需求、採納用戶回饋與常見痛點，進行全面性的 UI、UX 優化，並從客戶角度出發，針對美股交易的常用功能規劃出流暢的動線以及實用的品質優化。

例如，交易下單時可同步檢視買賣盤行情與最新價格、委託後即可檢視委託及成交狀況；在庫存部位與帳務管理方面，則導入即時庫存、綜合損益以及圖卡式帳務資訊等實用功能。