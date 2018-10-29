茅台跌停領銜白馬股集體暴跌 美的(000333-CN)復牌跌超7%

今日早盤，白馬股集體大跌，截止發稿，貴州茅台(600519-CN)開盤跌停報549.09元，五糧液(000858-CN)跌停報48.89元，洋河股份(002304-CN)跌停報86.45元，海天味業(603288-CN)跌8.61%報59.22元，美的集團(000333-CN)開盤跌8%，現跌7.67%報37.21元，小天鵝A(000418-CN)跌7.578%報43.81元。

消息面上，以公佈三季報業績的白酒股來看，業績表現仍較佳。除金徽酒淨利潤出現同比下降外，其他個股淨利潤與營業收入現雙增長。近期白酒股大跌，或是對前期股價大漲、高估值的一個調整。

事實上，近來消費股回調明顯，以食品飲料與醫藥生物行業為主的消費板塊中不少行業龍頭股價出現大面積調整。今年以來，截至9月28日，貴州茅台股價上漲6.15%，併於6月12日創歷史新高;而同期申萬白馬股指數小幅下跌0.25%，跑赢滬指6.63個百分點。截至10月26日，貴州茅台今年來股價下跌10%，市值蒸發超千億元，相比之下，滬指今年跌幅高達21.42%。

從10月份表現來看，貴州茅台股價累計下跌16.42%，同期申萬三級白酒指數下跌17.56%，申萬白馬股指數下跌12.39%。另外，10月份以來，滬指單日下跌次數為7次，而貴州茅台達到10次，且日跌幅較大。

可以看出，作為價值股的風向標，當貴州茅台不斷創出新高的時候，其它白馬股可能也會仿效。相反，當貴州茅台股價下跌時，其它白酒類，消費類也出現跟風下跌。

需要說明的是，10月份滬指下跌7.89%，不足貴州茅台同期跌幅的一半，也就是說貴州茅台股價大幅下跌主要集中在10月份。上週(10月22日至10月26日)，滬指上漲1.9%，貴州茅台股價大幅回撤8.94%。從主力資金動向來看，10月份以來，市場震蕩加劇，主力資金多呈現淨流出態勢。近5日，除房地產與銀行業外，其他行業主力資金淨呈現淨流出。以醫藥生物與食品飲料業為代表的消費板塊遭主力資金大幅撤離，近5日主力資金淨流出額位居前列，分别流出82.3億元與68.05億元，兩者合計佔行業主力資金淨流出總額的三成以上。