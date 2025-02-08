DeepSeek熱潮席捲陸證券業！國泰君安、國金與華福等多家券商陸續官宣部署

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-08 13:20

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周四 (6 日) 晚間，國金證券、國元證券、華福等中小型券商率先通過官方微博宣佈正式接入 DeepSeek 模型，完成本地部署，為中國券商業首批正式使用 DeepSeek 模型的機構。

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從賦能場景來看，券商們的主要目標是加速數位化轉型，完善「智慧化」服務。值得一提的是，對於為何接入 DeepSeek，上述券商均指向「高性能、低成本」。

國泰君安相關負責人說：「春節前已完成 DeepSeek-R1 模型的本地化部署，目前已在場景應用測試中，將進一步強化『君弘靈犀』大模型的智慧投研與智慧服務能力，助力證券行業 AI 變革。」

基於國泰君安在「ALL in AI」戰略的佈局，「君弘靈犀」作為業內首個千億參數的多模態證券垂類大模型，並首創將大模型能力全面融入客戶數位化服務體系。此次 DeepSeek-R1 模型的部署將進一步強化其 AI 生態的自主可控能力，夯實智慧投研、智慧投顧、智慧風控等核心場景的應用基礎。

國金證券也官宣，已完成 DeepSeek 當地語系化部署測試，旨在以技術創新引領數位化轉型。資訊長王洪濤表示，國金證券在經過充分的適配性測試後，已將 DeepSeek-R1 不同版本深度融入多個核心業務領域，比如資訊檢索、文檔處理、行業研究及市場研判等多個場景。

華福證券也已成功接入 DeepSeek V3 和 R1 兩款大模型產品，賦能員工知識問答、輔助軟體研發、輔助制定行銷方案、增強客戶陪伴等業務場景。

興業證券亦稱已搭建強大數智中台，支援包括 QWen 等不同開源大模型接入及融合應用，日前又追加完成 DeepSeek V3 和 R1 兩款大模型產品接入中台大模型矩陣，可實現諸多業務場景的全面賦能升級。

中泰證券相關負責人也說，去年 12 月 DeepSeek-V3 模型發佈後立即投入使用，並在金融新聞情感分析場景中獲得更加高效精準的效果，今年完成 DeepSeek-R1 的當地語系化部署，正在進行問答、文檔、投顧、投研、代碼生成等場景的測試研究，未來擬應用於財富管理、投行業務、投研分析、研發輔助等方面，全面提升公司智能化水準。

國元證券也說，基於 DeepSeek 最新發佈的推理大模型 DeepSeek-R1，近日已完成該模型在金融場景的當地語系化部署及適配性測試，打算將其深度整合至自主研發的智慧服務平台「燎元智慧助手」中。

浙商基金認為，AI 技術不斷進步，為金融領域開闢更廣發展空間。DeepSeek-R1 以相對較低的成本實現了與頂尖模型相近的性能，突破傳統 AI 研發 「高投入、高算力」固有模式。這使得金融機構在部署 AI 投資工具時，成本顯著降低。同時，DeepSeek-R1 融合前沿技術，在處理非結構化數據方面效率大幅提升，為投資機構提供更強大的數據處理能力和決策支援。

國金證券研究所也認為，DeepSeek 的低成本和高性能特性，為 AI 應用普及並奠定堅實基礎。隨著大模型技術的不斷成熟，AI 晶片、雲端計算等基礎設施領域的需求將持續攀升，AI 應用端如智慧客服、內容創作輔助等也有望加速發展。