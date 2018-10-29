陸消費品最後堡壘失守 貴州茅台Q3財報「酒醒」 開盤跳空跌停

中國消費品的最後堡壘失守！過去被稱為投資神話的消費品：貴州茅臺 (600518-CN)，昨 (28) 晚公佈最新財報，第三季淨利潤增速明顯下滑，驟降至 2.7%，比起前四季動輒成長百分之百或雙位數的成績，明顯天壤之別。

這項數據讓市場之所以「酒醒」的原因，在於從去 (2017) 年 9 月底到今年 9 月底，貴州茅臺連五季的淨利潤年增幅分別為 138.41%、66.84%、38.93%、41.53%，如今跌到只剩個位數，無怪讓投資人大吃一驚。

在淨利方面，考慮到前三季的資料以及市場預測人民幣 360 億元的下限，如果貴州茅臺想要達到市場預期，公司第四季淨利即需要達到約人民幣 113 億元，但去年第四季公司淨利僅人民幣 76.4 億元。以目前狀況來看，要達到市場預期有不小困難。

《每日經濟新聞》報導，先前貴州茅臺預收帳款下滑，可能已提前預警淨利潤會下滑的發展。從過去一年財報來看，去年同期，公司預收款為人民幣 174.72 億元，截至今年三季末則降為人民幣 111.68 億元。明顯可看出經銷商預付的貨款大幅減少，從預收賬款這項指標，就能從經銷商的角度看出他們對白酒產業未來一段時間的預期。

今日開盤，貴州茅臺股價隨即應聲跌停，跌 61.01 元或 10%，暫報人民幣 549.09 元。

貴州茅台今日開盤直奔跌停 (圖自新浪財經)

近年來，貴州茅臺的身價持續水漲船高，隨著收入提高和中國民眾對社交生活的重視，茅臺成為民間社交的消費產品，茅臺不僅僅是酒，更代表中國消費升級紅利的重要指標，也讓近年來貴州茅臺股價同步上揚，成為目前 A 股僅存四家百元高價股中之一。

但在經濟轉型、消費升及，中國酒水傳統通道持續萎縮，茅臺如何從過去用來炒的回歸到用來喝的理性，也是貴州茅臺甚至是整個中國白酒行業必須面對的課題。

事實上，上週貴州茅臺股價已連續五天走跌，周跌幅高達 8.94%，創下 2015 年 8 月以來最大單周跌幅，一周市值縮水人民幣 752 億元，總市值來到人民幣 7664 億元，先前該公司市值曾一度突破人民幣上兆元。

針對近來貴州茅臺大跌，知名茅臺投資人董寶珍分析，茅臺高預期下的相對估值沒有優勢，是近期出現較大波動的主要原因，但他認為，貴州茅臺在基本面上並無風險。

從最新財報來看，第三季全國社保基金一零一組合成為第十大股東，持股 262.99 萬股，占公司總股本的 0.21%；此外，貴州茅臺獲證金、陸股通增持，中國證券金融股份有限公司增持 105.15 萬股，占公司總股本的 0.08%，香港中央結算有限公司 (陸股通) 增持 457.54 萬股，占比 0.37%。

有分析指出，在十一長假後，就有消息指出中國高檔白酒也將和遊戲、煙等產業一樣進一步提高消費稅，以便為其他行業減稅留下空間。雖然這項傳言後續被酒業協會等確定為謠言，但在大盤大跌行情下，白酒類股及相關個股也在十一長假後連續下跌。顯示白酒徵稅還未確定，但市場對此依舊心存擔心。

華創證券食品飲料行業分析師也指出，隨著白酒行業高成長趨緩，行業競爭激烈，短期成長速度會趨緩，之後則會步入穩健慢牛市場，建議投資人用長線眼光看當下行業價值。