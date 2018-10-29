〈分析〉貿易戰改變美國農業：玉米可能重回霸主

美中貿易緊張局勢居高不下，美國農民的種植選擇將因此發生改變，中國對美國黃豆課徵 25% 的高額關稅，使黃豆出口量減少，農民蒙受損失，部分農民表示，將在明年把部分農地轉換成種植玉米，玉米種植量有望重新超越黃豆。

過去 30 年來，玉米一直為美國農民的種植首選，然而因中國對黃豆的高需求，美國農民的黃豆種植量在 2018 年首度超越玉米種植量，此情況在美中貿易戰持續之下，可能將發生變化。

美國玉米 (紅) 和黃豆 (黃) 的種植圖土地面積

中國為全球黃豆的最大進口國，去年中國進口約 9550 萬公噸的黃豆，價值約為 400 億美元，當中約 1/3 的黃豆來自美國，在美中實施報復性關稅措施之下，美輸中黃豆被課徵 25% 關稅。

美國每週出口至中國的黃豆量

美農業部數據顯示，美國過去 7 週出口至中國的黃豆量，不及去年秋天的 1 週數量。芝加哥期貨交易所 1 月交割的黃豆期貨，過去 6 個月價格走跌近 20%，29 日價格暫報每蒲式耳 (bushel)8.6350 美元。

黃豆期貨價格走勢

由於黃豆價格走低，部分農民將考慮種植更多玉米，明尼蘇達農民 Joel Schreurs 表示，若美中貿易戰情況未好轉，且聯邦政府支援終止，他將考慮將 30% 種植黃豆的土地，轉變成種植玉米。

12 月交割的玉米期貨近日稍微反彈，暫報每蒲式耳 3.7050 美元。除了轉種植玉米之外，部分農民可能選擇將土地轉成種植小麥。

玉米期貨價格走勢

市場策略師指出 Jerry Gulke 預測，種植大豆的農地至少要減少 1000 萬英畝，價格才能重回每蒲式耳 10 美元以上。

另一方面，Gulke 指出，由於今年秋季肥料價格大幅上漲，部分資金緊張的農民，在可能有利潤損失的情況下，仍然會選擇種植需要較少肥料的黃豆。