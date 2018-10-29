日立擬以每股60元收購永大 許作立將參與應賣 溢價幅度約16%

永大 (1507) 甫於今年股東會爆發經營權之爭，名譽董事長許作立之子許瑞鈞擔任永大董事長，許作名回鍋掌永大中國總經理，公司派與市場派握手言和，看似落幕卻在檯面下暗潮洶湧。永大上週五公告，日立 Hitachi 集團將以每股 60 元、溢價約 16%，公開收購普通股比例約 38.32% 到 88.32%，目標至少取得過半股權，而名譽董事長許作立將為應賣人，外界解讀，這是要一舉要將市場派趕出永大。HiTachi 指出，全球新梯因亞洲市場需求增加，其中一半來自大陸，每年新增電梯穩定年成長 2%，但近年大陸市場競爭激烈，必須從降低成本、強化新梯銷售及售後維修服務結合 IOT 等方面著手。日立為擴充大陸及亞洲電梯產品線，確保獲利，決定對台灣永大機電進行公開收購。



HiTachi 指出，包含旗下子公司 Hitachi BuildingSystems 目前共持有永大約 11.7% 股權，規畫透過此次公開收購永大 100% 股權，藉此強化在中國和亞洲的電梯和電扶梯業務，相關公開收購作業計畫在明年進行。



永大公告，從 Hitachi 集團網站公告內容，獲悉長期合作主要股東 Hitachi 集團擬以每股現金 60 元價格，以公開收購方式取得永大公開收購普通股 1 億 5661 萬 9362 股 (占已發行普通股 38.32%) 至 3 億 6096 萬 4461 股(占已發行普通股 88.32%)。若達 38.32% 最低收購數量，公開收購數量條件可成就。



若以永大上週五收盤價 51.6 元來看，溢價幅度約 16%。永大指出，Hitachi 集團與持有永大發行股份總數 4.27% 的許作立已簽訂協定，若此次公開收購依法申報及公告後，許作立將會參與應賣。



永大表示，若 Hitachi 集團未取得中國國家市場監督管理總局針對此交易案結合申報核准，Hitachi 集團將不會進行本次公開收購。

