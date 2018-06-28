〈永大股東會〉董事改選出爐 公司派奪6席 市場派+盟友搶到3席

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (28) 日舉行股東會，董監事改選從開票到計票歷時近 2 小時，共選 6 席董事、3 席獨董，其中，公司派取得 4 席董事、2 席獨董，市場派則拿下 1 席獨董，另外 2 家被視為市場派盟友的外資，則是拿下 2 席董事。

永大今年股東常會全面改選董監事，先前爆發經營權之爭，也使董事改選成市場焦點，此次將選出 6 席董事、3 席獨董，其中，董事採取非提名制、獨董則是提名制。

市場派的永大前總經理許作名、同時也是永大現任董事長許作立的堂弟，新成立了瑞城豪投資公司，與寶佳建設副董事長林家宏結盟徵求委託書，目標是取得至少 2 席以上董事。

許作立今日缺席股東會，由兒子、同時也是永大董事的許瑞鈞代理主席主持，董監事改選從計票到開票，耗費將近 2 小時才完成，公司派取得 4 席董事、2 席獨董，市場派則搶下 1 席獨董，另外 2 家被視為市場派盟友的外資，則是拿下 2 席董事。

公司派當選人包括日立製作所代表人長島真、鄭萬來、許瑞鈞、蔡鋒杰；獨董廖錦玉、謝永明。市場派僅獨董陳世洋當選，外資花旗與匯豐銀行受託保管專戶當選，代表人分別為許兆慶與張聰偉，被視為市場派的盟軍。

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