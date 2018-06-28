〈永大股東會〉經營權之爭火藥味濃厚 董監事改選計票逾1小時仍未出爐

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (28) 日舉行股東會，公司派與市場派煙硝味濃厚，公司派嚴格查驗股東身份，拖延市場派進場速度，甚至有 5.64% 的外資無法完成報到進場，截至下午 12 時 55 分為止，董監事改選計票已歷時超過 1 小時，改選結果仍未出爐。

永大今年股東常會全面改選董監事，先前爆發經營權之爭，也使董事改選成市場焦點，此次將選出 6 席董事、3 席獨董，其中，董事採取非提名制、獨董則是提名制。

市場派的永大前總經理許作名、同時也是永大現任董事長許作立的堂弟，新成立了瑞城豪投資公司，與寶佳建設副董事長林家宏結盟徵求委託書，目標是取得至少 2 席以上董事。

不過，公司派在小股東進場前，設下 3 道查驗關卡，包括桃園廠入口、股東會場入口與股東會門口，嚴格查驗股東身份，技術性拖延市場派股東進場速度，上午 8 時 20 分開始查驗股東身份，但查驗過程冗長，直到 8 時 40 分，在會場外排隊的股東仍未有任何一人進場。

到了 8 時 45 分，排隊的股東們逐一入場後，卻發現會場座位已坐滿人員，進場的股東大表不滿，認為公司派刻意安排人馬佔位，而永大股東會於 9 時 10 分召開，出席率為 74.3%，但有高達 5.64% 的外資無法完成報到進場。

由於公司派與市場派在股東會召開前，隔空交火即相當激烈，投保中心今日也指派 2 名人力監控，對於永大公司派刻意阻礙股東報道、召集程序與決議方法表示異議。

董監事改選從上午 11 時 50 分左右開始計票，截至下午 12 時 55 分為止，計票已歷時超過 1 小時，改選結果仍未出爐。

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