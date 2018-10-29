貴州茅台Q3業績大降 或遭機構拋售 美的小天鵝今日復牌

• 貴州茅台業績大降 股王光環或隕落

貴州茅台 / 周五收盤 - 1.44%/ 報收 601.10 / 距年內高點 - 23%

貴州茅台 10 月 28 日晚間披露三季報，公司實現營收 188.45 億元，年增率增速僅為 3.2%，第三季歸屬股東凈利潤為 89.69 億元，年增率增幅僅為 2.7%。而去年同期，公司第三季營收及凈利潤增長分別高達 115.8% 及 138.5%。

而從技術面看，貴州茅台已經有效跌破 650 一線的重要頸線支撐位，疊加利空財報披露，後市股價將承壓。

• 美的集團、小天鵝 A 今日復牌

此前美的集團籌劃發行 A 股股份換股吸收合併小天鵝，10 月 28 日晚間回復深交所稱，本次合併雙方換股價格的定價公允反映了合併雙方價值，，具有合理性。兩家公司股票均於 10 月 29 日復牌。

美的集團 9 月 7 日停牌至今，對標的格力電器期間上漲 6%，但上證指數累計下跌 3.8%，或與合併利多形成對沖。

市場復盤

道瓊斯 / 周五收盤：-1.19%/ 報收：24688.31 / 距年內高點：-8%

標普 500 / 周五收盤：-1.73%/ 報收：2658.69 / 距年內高點：-10%

那斯達克 / 周五收盤：-2.07%/ 報收：7167.21 / 距年內高點：-12%

中概股 ETF / 周五收盤：+0.40%/ 報收：32.90 / 距年內高點：-36%

美國三大股指在上周五均創出本輪調整以來的新低，而此前率先深度調整的中概股卻表現相對強勢。

• 亞馬遜大跌 7.82% 本周將考驗年線支撐

亞馬遜 / 周五收盤 - 7.82%/ 報收 1642.81 / 距年內高點 - 20%

亞馬遜上周五股價大跌，主要由於披露的財報中提及悲觀的第四季前瞻預期，亞馬遜第四季營收年增率增速很可能創 14 個季度最低，利潤率下滑幾成定局。

而從股價上看，已經跌破所有中短期均線，料後期將考驗 250 日年線支撐。

• 奈飛股價三年將翻倍

奈飛 / 周五收盤 - 4.17%/ 報收 299.83 / 距年內高點 - 29%

新浪發文指出，加拿大皇家銀行資本市場首席網路分析師馬克 - 馬哈尼（Mark Mahaney）周五表示，Netflix 的拋售讓這家影音流媒體公司處於極低的價格。一直看好 Netflix 的馬哈尼認為，該公司將從最近的滑坡中復甦。

他表示：「你給我一個 300 美元的 Netflix，我給你一個我認為在未來三年能翻一倍的股票。」

上周，Netflix 公布了強勁的第第三季業績，超過了預期收益，全球新增用戶近 700 萬。該消息公布後，該股最初一度大漲 15%。但上周不但抹平了這一漲幅，還創出 6 個月內新低。

• 高通尋求削減蘋果專利索賠權限 稱欠 70 億美元專利費

高通 / 周五收盤 - 1.14%/ 報收 62.48 / 距年內高點 - 18%

網易科技指出，在美國當地時間周五的聽證會上，高通要求聖地亞哥聯邦法官駁回蘋果關於 9 項「精選」專利相關的所有索賠要求，因為高通已告知蘋果及其亞洲製造商，它不會對這些專利進行任何侵權索賠。美國地區法官岡薩洛 · 庫列爾 (Gonzalo Curiel) 沒有對高通在聽證會上的請求作出裁決，並表示希望在 11 月 9 日舉行聽證會之前做出決定。

交易機會

• 萬科將帶來阿爾法收益

萬科 / 周五收盤 + 1.36%/ 報收 23.81 / 距年內高點 - 42%/ 距月內低點 + 17%

招商證券趙可團隊發布研報稱，公司三季報業績符合預期，地產主業穩步擴張，多元化業務也迅速推進且均已具備龍頭潛質；得益於戰略及管理水平領先，公司擁有一般地產企業所不具備的業務內生與進化能力，在行業集中度提升趨勢下，未來能夠充分釋放自身和行業波動帶來的阿爾法。

目前萬科股價進入到低位震盪，區間為 20-26 元。

• 工業富聯換帥求轉型

工業富聯 / 周五收盤 + 0.75%/ 報收 12.09 / 距 IPO 發行價 - 12%

工業富聯公告顯示，因工作調動，陳永正申請辭去董事長職務，董事會選舉董事李軍旗為新一任董事長。

證券日報發文稱，李軍旗走馬上任董事長，和前不久工業大數據專家李傑成為副董事長候選人，都無疑是工業富聯縱深推進工業網路戰略部署、加速推動公司轉型升級、強化自身優勢的重要一環。

• 恆生電子披露三季報

恆生電子 / 周五收盤 - 4.87%/ 報收 48.20 / 距年內高點 - 28%

10 月 26 日，恆生電子發布 2018 年三季報，公司 2018 年 1-9 月實現營業收入 19.63 億元，年增率增長 18.93%；計算機應用行業已披露三季報個股的平均營業收入增長率為 22.14%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 3.61 億元，年增率增長 24.42%，計算機應用行業已披露三季報個股的平均凈利潤增長率為 15.78%。

• 輝立證券發布吉利汽車研報

吉利汽車 / 周五收盤 - 3.18%/ 報收 14.00 / 距年內高點 - 51%/ 距月內低點 + 9%

輝立證券 10 月 26 日發布研報稱，在行業競爭加劇的預期下，我們認為 18 年第四季吉利汽車的銷量增速將繼續放緩，但新車型逐漸上量和老車型占比減少的趨勢將繼續支撐公司銷售結構再次上移，並抵消部分車價承壓的負面影響，毛利率和車單價將保持穩中向上的良好趨勢。

目前吉利汽車在 14 元一線獲得一定支撐，但尚未確認底部。

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