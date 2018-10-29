莫比爾斯：民主黨獲勝將不利美股 但其他市場有機會止跌

素有「新興市場教父」之稱的莫比爾斯 (Mark Mobius) 表示，美國眾議院如果由民主黨取得多數，可能會將美股推向熊市，刺激投資人將資金重新分派至歐洲、日本及發展中國家。

他表示，標普 500 指數已經由 9 月份高點下挫約 9%，一旦民主黨一如預期，取得眾議院掌控權，指數可能再進一步跌至 10-15%。目前民意調查顯示，共和黨可能在 11 月 6 日的期中選舉失掉眾議院多數。

這位 Mobius Capital Partners LLP 共同創辦人接受《彭博》專訪時說，隨著美國市場的衰退，資金將會尋找新的機會，目前已經見到這個現象。

這是因為在失掉眾議院主控權後，美國總統川普很多政策將難以實行，包括向中產階段減稅。這樣一來，美國股市不太可能反彈。

莫比爾斯說，如此將資金流出，而幫助美股以外的股市免於持續下跌。這些市場目前跌得都比美股慘，日本東證指數及歐洲 Stoxx Europe 600 指數，分別已從 1 月的高點跌了 17% 及 13%，而 MSCI 新興市場指數更下跌達 25%。

莫比爾斯認為，新興市場在如此大幅下跌後，投資價值已經浮現。

在新興市場部分，莫比爾斯看好巴西因總統換人而反彈，印度、土耳其及印尼都有望回彈，亞洲市場還可以注意越南股市，因為其私有化計劃可以提振市場流動性，而馬來西亞也正在進行改革。

至於中國的情況，莫比爾斯認為，中國經濟稍微放緩並不是主要風險，但美中貿易戰可能會打擊外資的信心，並對中國經濟構成威脅。

在川普極力呼籲蘋果公司等美國公司生產線搬回美國之下，莫比爾斯認為，這將讓大陸失業率攀升，衝擊勞動就業市場。