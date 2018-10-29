調查：日央行預測19年或20年升息 拓寬10年債範圍消除QE副作用

分析師與經濟學家的調查預計，於 10 月 31 日舉行的為期 2 天的會議結束時，日本央行的貨幣政策不會發生變化。

目前《彭博》調查的分析師有多數認為，通膨預測將在季度展望報告中大致保持不變，而部份分析師認為會有輕微的降級。此外，大部份分析師也預計日本央行在明年增加銷售稅時，不會採取額外行動來支持經濟。其中大多數人預計央行將在 10 月份稅率上升的一年內實施收緊政策。

多數經濟學家預計，該行首次採取緊縮措施將會是提高 10 年期國債殖利率，但該調查還顯示，越來越多的分析師預計至 2020 年底，隨著收緊步驟，日本央行會進一步擴大其長期國債殖利率的目標走勢範圍。

日本央行希望通過控制短期和長期利率，來刺激經濟中的價格增長，從而使 10 年期日本債券的報酬率保持在 0% 左右。

在希望減少其貨幣寬鬆政策的副作用，減少對金融企業和市場的傷害，今年 7 月它允許更大的 0% 國債範圍。同時，分析師預計日本央行應會在 2019 年年底或 2020 年年底上調利率。

日本首相安倍晉三證實，他將繼續推進將 8% 的銷售稅提高到 10% 計劃。

曾經於 2014 年 4 月提高銷售稅後的 6 個月，日本央行便開始擴大刺激措施，而部分原因是這項措施導致了國內消費的下滑。

這次加稅幅度較小，食品項目被排除在增稅外。同時，安倍正在進行一些項目，希望提供可以支撐需求的應對措施。

美元兌日圓

美國將於這週公布 Q3 的 GDP 預測值，目前截至 9 月份的 GDP 估值落在 3.3%，而 Q2 GDP 為 4.2%。如美國 GDP 優於預測，有助於提升 USDJPY 值 (意思是日圓將跌)。

美元兌日圓週一落在 111.8810 水位。