紐約匯市—中美貿易衝突 市場湧向避險 人民幣觸及2年低點

週五 (26 日) 交易，中美貿易衝突導致中國經濟放緩，人民幣兌美元持續走跌一週，避險貨幣上漲。

具避險性質的日圓兌美元上漲，自週四稍晚的 112.42 日圓兌 1 美元升值至 111.76 日圓。根據 FactSet，這是日圓自月初以來最強單日漲勢。

Scotiabank 外匯策略師 Shaun Osborne 表示，「市場情緒主導走勢，美國科技業公布令人失望的財報數字，加上人民幣疲態延續並觸及多年新低，目前市場情緒是典型的『逃避風險 (fisk off)』。像日圓和黃金這些避險工具都表現很好，比 G10 和成長敏感的商品貨幣表現還好，如加元、澳元和紐元等對成長敏感的商品貨幣都很疲弱。」

雖然避險貨幣整個交易日都走強，但在週五公布經濟數據後，美元下降至負面，美元風險貨幣的匯率走勢消退。

美元兌加元上漲 0.1% 至 1.3084 加元。

澳元兌美元上漲 0.2% 至 0.7096 美元。

紐元兌美元上漲上漲 0.1% 至 0.6526 美元。

週五全交易日，澳元和紐約走勢超過 1% 漲幅。

美國經濟數據

週五公布的經濟數據顯示，第三季 GDP 年增 3.5%，雖然優於 MarketWatch 共識預期的 3.4%，但仍較前一季 4.2% 的成長遜色不少。

10 月消費者信心指數終值 98.6，也略低於先前預期的 99。

美元指數最終下降 0.3% 至 96.351，本週該指數上升 0.7%，為 4 週來最大升幅。

週五早盤，離岸人民幣跌至 2016 年 12 月以降最低水準，1 美元可兌 6.9769 人民幣。同時間，在岸人民幣也觸及最疲弱水準。

最終，離岸人民幣兌美元下跌 0.1% 至 6.9518，在岸人民幣也下跌 0.1% 至 6.9435。

今年美元兌人民幣上漲近 7%，接近 10 年高點，且盤旋在重要心裡關卡 (人民幣 7 元兌 1 美元)，如果人民幣兌美元跌破 7，恐怕會加速拋售，且進一步貶值，所以市場參與者頻頻臆測人行會如何反應。