〈每週CFTC報告〉美元淨多單創去年5月來新高 墨國比索淨多單暴減

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (26 日) 公布交易者持倉報告，截至 10 月 23 日一週，投機者持有的美元指數淨多單略為增加，另一方面，投資者大舉增持墨西哥比索空單。

美元指數

上週美股遭拋售，美元受影響程度不大。包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，持續小幅增持美元指數的淨多單，數據截止的一週，淨多單增加 152 口至 38028 口，淨多單規模過去 25 週中，有 24 週呈現攀升情況，目前淨多單持倉量為 2017 年 5 月 2 日以來的最高水平。

美元指數持倉量變化

主要貨幣持倉量

一覽數據截止的一週，投機者持有的日圓、英鎊、加幣、澳幣和紐西蘭幣的淨空單有所下滑。

主要貨幣持倉量變化

歐元受到義大利預算和英國脫歐影響，連續第 4 週遭投機者看空，目前淨空單規模 30304 口，為 2017 年 3 月 14 日以來的新高。瑞士法郎的淨空單也有所增加。

同一時間，墨西哥比索的非商業性持倉淨多單劇減 10548 口至 58027 口。上週美股遭拋售，連帶影響全球股市，墨西哥股市指數 (S&P/BMV IPC) 近一個月下跌近 7.5%，10 年期墨西哥國債殖利率攀升 2009 年 2 月以來新高，投資者已快速撤出墨西哥市場，也拖累墨西哥比索兌美元走跌。

美債

上週美股遭拋售，標普 500 指數跌入修正投資者，市場投資者離開風險較高的資產進入美債，大型交易者大減看空美債的情緒，截至 10 月 23 日的一週，10 年期美債多單增加 71937 口，淨空單規模下滑至 544033 口，為 8 週以來，淨空單首次降低至 60 萬口以下水平。