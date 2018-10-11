美股重挫拖累 亞洲科技龍頭全軟腳 日圓走升

美股打噴嚏，果然帶來了亞股重感冒。

由於投資人對美國利率上升的擔憂，以及美中貿易爭端升級的影響，美股週三 (10 日) 在科技股慘跌之下，道瓊重挫超過 800 點。亞洲週四遭受拖累，各國股市均大幅下殺，又以科技股為最。

各國主要的科技股，軟體銀行 (SoftBank)(9984-JP) 跌近 6%， 中國騰訊控股 (0700-HK) 下跌 6.7%，三星電子 (005930-KR) 跌幅 4.8%，台股龍頭台積電 (2330-TW) 重挫 6.7%，均未逃過這次的科技股災。

以主要指數來看，日本日經 225 指數收跌 3.9%，報 22590.86 點，為 1 個月的低點；南韓 KOSPI 指數跌 4.4%，是 2011 年 11 月以來最大跌幅，至少觸及 2017 年 4 月來最低；澳洲股市 ASX 200 指數收跌 2.74%，報 5883.80 點，創去年 11 月來新低。

台灣加權平均指數摔落萬點下方，單日跌 660 點，創史上最大跌點，跌幅高達 6.31%，收 9806.11 點；陸股再現千股跌停奇景，上證指數大跌 5.22%，創 31 個月最大單日跌幅；香港恒生指數也沒逃過災情，收跌 3.5%，創 2017 年 5 月 19 日以來的低點。

此外，新加坡海峽時報指數和印度 SENSEX 指數均跌幅超過 2%。

另一方面，美元兌日圓早盤下跌至 111.96，直到下午才勉強站回 112 之上。日圓需求增強，通常表明投資人對以美元和其他外幣計價的資產的興趣減少。

日本富達投資主管 Masahiro Fukuda 認為，由於日本企業很快將公布第 3 季營收，預計良好的業績可以支撐市場，抵消高利率所帶來的負面影響。

富達國際 (Fidelity International) 亞太區資產管理主管 Paras Anand 表示，美國的大幅拋售可能不會讓人感到意外，不過投資人不必過於悲觀，由長期觀點，亞太國內消費增長的趨勢不變，無論在中國或東協都有體質佳的公司值得投資。