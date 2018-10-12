紐約匯市─股市再跌 美元走低 CPI低於預期升息跡象低 避險日圓瑞士法郎小漲

由於投資者擔心利率上升，影響了即將來臨的第 4 季企業財報，使華爾街指數週四 (11 日) 出現大量波動，繼續下滑。

S&P 500 指數未有任何 52 週新高，但觸及了 62 起新低。納斯達克 Nasdaq 綜合指數列入了 6 個新高和 291 個新低。

美國交易所的成交量為 114.4 億股，為 2 月份以來的最高水平，高於過去 20 個交易日的平均成交量的 76.5 億股。

週四美元兌一籃子貨幣跌至近 2 週低水位。9 月美國消費者物價指數 CPI 弱於預期的 0.2%，只成長 0.1%，對美元不利。這也減少了美聯準會加息步伐的賭注，進一步削弱了美元的吸引力。

歐元兌美元攀升至一周高水位，因上週歐洲央行政策會議紀要顯示，政策表示今年還是會繼續 2.6 兆歐元的債券購買計劃。

分析師稱，由於通膨和房屋價格數據優於預期，瑞典央行應會在 12 月份加息，瑞典貨幣克朗有望上漲。

基準 10 年期美國國債報酬率跌至一周低點的 3.1423%。週二達到了 7 年高點的 3.261%。

在市場動盪時期，日圓和瑞士法郎是首選的避風港貨幣，受到溫和的避險買盤，與美元相比上漲 0.16% 和 0.04%。

離岸人民幣匯率上漲 0.74% 至每美元 6.8720，從周四早些時候的 8 週低點開始反彈。

美元兌日圓日線趨勢圖 / 圖：xe

在連續第 6 個交易日下跌之後，S&P 指數週三下跌 3% 多後週四又下跌 2.06%。納斯達克 Nasdaq 從 8 月 29 日的高點收盤紀錄下跌了約 10.3%，週四下跌 1.25%。道瓊指數 Dow Jones 週四下跌 2.13% 以 25052 點作收。

投資人似乎擔心，因利率的上升，及全球貿易戰影響，使股市難以復蘇。CBOE 波動率指數，俗稱恐懼指標，收盤上漲 2 點至 24.98 點，為 2 月 12 日以來的最高收盤點。

S&P 的 11 個主要區塊全部都以赤字收盤，通信服務區塊下跌最少，跌幅不到 1%。