上海銀行(601229-CN)存款規模突破萬億大關

10月26日晚間，上海銀行(601229-CN)發布2018年三季報。截至2018年三季度末，上海銀行資產總額為1.96萬億元，較上年末增長8.33%；值得註意的是，上海銀行存款總額突破萬億大關，達到1.01萬億元，較上年末增長9.58%。

今年前三季度，上海銀行的營業收入和利潤增幅均保持在20%以上，同比增幅分別為29.48%和22.46%

上海銀行的資產結構進一步調整。從資產端看，生息資產規模穩定增長，截至今年三季度末，客戶貸款和墊款總額為8314.77億元，較上年末增長25.22%，其中該行客戶貸款和墊款總額占資產比重較上年末提高5.73個百分點至42.46%；從負債端看，存款總額占負債比重較上年末提高0.60個百分點至56.23%。

上海銀行表示，今年以來，做好主動退出和清收，以化解不良資產。截至今年三季度末，上海銀行不良貸款率為1.08%，較上年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率為321.14%，較上年末提高48.62個百分點；貸款撥備率為3.47%，較上年末提高0.33個百分點。

上海銀行的特色業務供應鏈金融等業務發展也在加速。截至三季度末，該行供應鏈金融貸款投放金額為309.00億元，同比增長72.22%。

截至今年三季度末，上海銀行的核心一級資本凈額、一級資本凈額以及資本凈額分別較去年年末增長8.62%、7.45%以及7.41%，資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率分別為13.34%、11.52%以及10.06%。

與此同時，上海銀行加快零售轉型。截至今年三季度末，上海銀行零售客戶綜合資產規模為4931.87億元，較上年末增長14.75%；個人貸款和墊款余額（含信用卡）為2507.33億元，較上年末增長44.86%。

中國證券網 作者：張艷芬