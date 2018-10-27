美股盤後─獵殺紅色十月持續　道瓊跌近300點　S&P500跌至修正區

美股陷入獵殺十月風暴，儘管美國經濟數據強勁，但亞馬遜和 Alphabet 等重磅科技企業財報營收令人失望，科技股領跌，拖累美股四大指數全面走跌，道瓊指數下挫近 300 點，S&P 500 指數宣告進入修正區。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 296.24 點，或 1.19%，收 24688.31 點。

那斯達克指數下跌 151.12 點，或 2.07%，收 7167.21 點。

S&P 500 指數下跌 46.88 點，或 1.73%，收 2658.69 點。

費城半導體指數下跌 20.21 點，或 1.72%，收 1153.00 點。

道瓊指數週五一度下跌 539 點過後，收跌 1.19%。S&P 500 指數下跌 1.73%，那斯達克指數下跌 2.07%，三個指數正處於多年來最糟糕的月份，幾乎所有板塊全面淪陷，科技股領跌，Intel、推特逆勢上漲，台股 ADR 漲跌互見。

本週財報迎來科技股最繁忙的一天，投資者正在努力應對華爾街的大幅波動。

尖牙股中，亞馬遜和 Alphabet 週四 (26 日) 盤後發布財報營收不佳且暗示第四季增長疲緩，亞馬遜 (AMZN-US) 崩跌超過 8%，Alphabet (GOOGL-US) 走跌 1.80%。Netflix (NFLX-US) 重跌 4.17% 以每股 299.83 美元作收；臉書 (FB-US) 下跌 3.70%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.59%；微軟 (MSFT-US) 小跌 1.24% 至每股 106.96 美元

推特 (TWTR-US) 受益 Oppenheimer 升評，股價走高 1.76%。Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 將推特從與「大盤持平」調升至「優於大盤」，並設定 37 美元的目標價格，主因是考量到該企業每月活躍訂戶和每日活躍用戶增長和廣告計劃的利多影響。

半導體類股 Intel (INTC-US) 受益於亮麗財報表現，股價上漲 3.11%，來到每股 45.69 美元，連續 3 個交易日走高；Nvidia (NVDA-US) 下跌 4.59%。AMD (AMD-US) 最新季營收不如預期，導致股價跳水 8.51%。

特斯拉陷產能欺詐宣傳的刑事調查中。(圖：AFP)

儘管本週特斯拉 (TSLA-US) 公告史上最佳的財報表獲利後股價飆升，週五盤中產能欺詐調查報導傳出後，特斯拉股價漲幅瞬間消風，所幸特斯拉發布聲明澄清，加上 Oracle 聯合創辦人 Larry Ellison 爆料個人第二大投資是特斯拉，尾盤股價勁揚逾 5%。但自 2017 年 6 月的高點以來仍然下跌約 15%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.11%。聯電 ADR (UMC-US) 慘跌 5.13%；日月光 ADR (ASX-US) 走跌 0.51%；友達 ADR (AUO-US) 收跌 0.13%。

銀行股皆小跌作收，摩根大通 (JPM-US) 股價下跌 1.37%，花旗 (C-US) 下跌 1.17%、美國銀行 (BAC-US) 下滑 0.75%。

華爾街分析

最新經濟數據顯示，美國經濟第三季 GDP 增長 3.5%，高於經濟學家預期的增長 3.3%，但分析師表示，對數據的深入調查顯示可能未來會出現經濟放緩的跡象，如企業投資增長率達兩年最弱、房市投資萎縮和出口減少等。

S&P 500 指數週五宣告進入修正區域。S&P 500 指數的 11 個行業中，有 7 個行業從 52 週高點下跌 10% 以上，其中包括能源、材料和金融。該指數約四分之三的股票也出現調整。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「2011 年 19.7% 的修正值與近幾年熊市一樣越來越接近。我認為我們不會接近熊市，但我認為我們正在進行更進一步的修正。投資者意識到獲利增長將放緩，因此他們正在為此重新估價。」

目前美國 230 多家企業市值超過 50 億美元，總體而言，整體市值近 10 兆美元，第三季財報數字看起來不錯，但 S&P 500 指數中超過 80% 的公司仍然低於預期，季營收增長率與第二季數據沒有太大差別。

Baker Avenue 資產管理首席策略師 King Lip 表示，投資人對財報季有很高的期望，但盈利不如預期那麼高，特別是對於亞馬遜來說，其前瞻性業績預期低得令人意外。