亞馬遜領尖牙股入熊市？那斯達克正經歷金融危機來最糟的一月

10 月已成為尖牙股 (FANG) 的災難月，亞馬遜因財報營收不如預期導致該公司股價承壓，週五 (26 日) 亞馬遜領跌科技股，進而影響到以科技股為重的那斯達克指數，創下自 2008 年 10 月金融危機以來最糟糕的一個月。

10 月已成為尖牙股最糟的一個月。(圖：ZeroHedge)

受到營收與銷售前景未達預期，引發市場擔憂，週五 (26 日) 亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 股價雙雙下跌。而亞馬遜自 9 月 5 日市值一度突破 1 兆元後，股價震盪下行，截稿前已蒸發將近 1900 億美元，市值落後微軟與蘋果。

然而，華爾街分析師並未對亞馬遜與 Alphabet 降評，但有幾位分析師表示，有跡象顯示近幾年兩家公司都開始面臨來自科技同行和零售公司更激烈的競爭。

截自週五收盤前，四大尖牙股 (FANG) 中已有「三隻熊」出沒，臉書 (FB-US) 已自其高點下跌 33.9%、亞馬遜 (AMZN-US) 從高點下滑 20.7%、Netflix (NFLX-US) 從高點下跌 30.3%，僅 Alphabet (GOOG-US) 尚未落入熊市，自高點下滑 18.8%。

那斯達克指數週五 (26 日) 連續第四週下跌，早盤跌幅一度高達 3%，盤中已收復部分損失，該指數目前本週約下跌 2％，並且在修正區域上交易，比其 52 週高點下跌超過 12%，創下自 2008 年 10 月金融危機以來最糟糕的一個月，本月損失約 10%。