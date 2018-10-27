騰訊(00700-HK)ADR跌穿260元

美股下跌，在ADR交易的港股亦受拖累。港股ADR指數收報24718點，微升1點。騰訊(00700-HK)昨日在香港交易時段，遭狂沽，股價跌3.34%至260元，見17個月低位，本月來已跌63.20元或19.55%；騰訊控股在ADR收報259.67元，較港收市跌0.33元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報60.62元，較港收市升0.12元；港交所(00388-HK)ADR收報210.16元，較港收市升1.36元；友邦(01299-HK)ADR收報59.38元，較港收市跌0.02元。
內銀與內險回穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.17元，較港收市無升跌；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.28元，較港收市升0.02元；中人壽(02628)ADR收報16.01元，較港收市升0.05元。
油股靠穩，中石油(000857-HK)ADR收報5.65元，較港收市升0.09元；中海油(00883-HK)ADR收報13.56元，較港收市升0.16元；中石化(00386-HK)ADR收報6.44元，較港收市升0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.83元，較港收市跌1.22元；聯通(00762-HK)ADR收報8.56元，較港收市跌0.17元；中電信(00728-HK)ADR收報3.79元，較港收市跌0.06元。