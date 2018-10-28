工具機雜音多 上銀本周法說聚焦二大重點

工具機大廠上銀 (2049-TW) 本周二 (30 日) 將召開法說會，由於近期工具機產業遭外資看淡後市，加上美中貿易戰影響，市場雜音頻傳，展望備受外界關注，另外上銀轉投資大銀微系統 (4578-TW)，也將在本周一 (29 日) 登興櫃，上銀法說除第 3 季財報與後市展望，大銀微系統的營運發展，也將成法人關注焦點。

上銀 9 月合併營收 28.09 億元，月增 2.73%，年增 46.21%，改寫歷史單月營收次高成績，僅次於今年 7 月的 28.11 億元；第 3 季合併營收 83.55 億元，季增 7.4%，年增 48.82%，再度改寫單季營收新猷；前 9 個月累計營收 226.89 億元，年增 51.09%，續創歷年同期新高。法人預估，上銀今年全年營收可望上看 300 億元。

展望下半年，上銀董事長卓永財表示，今年營運可望逐季走高，下半年也會比上半年更好，日本半導體設備市場需求熱絡，來自日本的高階需求動能仍強勁，目前訂單能見度已看至明年上半年。

此外，上銀持股約 8％的大銀微系統將於周一登錄興櫃，該公司主要產品包括奈米與微米級定位系統，定位系統所需的精密傳動與控制元件如線性馬達、轉矩馬達、伺服馬達等，為國內唯一具有線性馬達量產能力的製造廠，也是全球最大半導體奈米級精密定位系統商。

目前大銀客戶涵蓋科技產業設備最主要的供應商，且全球前三大半導體設備製造廠，都是大銀的客戶，其精密定位系統平台與線性傳動控制元件，已廣泛運用於半導體、醫療設備、精密量測、自動化等產業，未來成長潛力可期。

大銀去年營收 24.05 億元，年增 41%；稅後純益 1.29 億元，年增 3.92 倍，每股稅後純益 1.28 元，營收與獲利均創新高。今年上半年營收 14.57 億元，稅後純益 1.45 億元，每股稅後純益 1.44 元；前 9 個月營收 22.15 億元，年增 28.94％。